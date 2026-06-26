Home Triunfo "anfp confirmó día y horario para el superclásico de la segunda ru..."

ANFP confirmó día y horario para el Superclásico de la segunda rueda entre la U y Colo Colo

El organismo de Quilín dio a conocer la programación para las primeras nueve fechas de la segunda rueda de la Liga de Primera, lo que incluye el duelo entre los azules y el Cacique en el Estadio Nacional.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
ANFP confirmó día y horario para el Superclásico de la segunda rueda entre la U y Colo Colo

La ANFP reveló este viernes la programación para las primeras nueve fechas de la segunda rueda de la Liga de Primera, torneo que regresará dentro de unas semanas. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: descubre los mejores restaurant...

Si buscas qué hacer en Santiago durante el Mundial 2026, descubre algunos de los bares y restaurantes más recomendados para ver los partidos junto a amigos o familia, mientras disfrutas de una variada oferta gastronómica.

Leer mas
Vanguardia
Lionel Richie se descompensó en pleno show en EEUU: Tu...

Después de sentirse mareado durante un recital en Saint Paul, Minnesota, el cantante hizo una pausa y finalmente no regresó al escenario. Frente a dicha situación, y por recomendaciones médicas, se vio obligado a posponer dos presentaciones.

Leer mas
Nacional
Ángel Valencia nombra a Roberto Garrido como nuevo fis...

El persecutor asumirá sus funciones el próximo 3 de agosto. Su designación se enmarca en el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Concepción, cuyo Pleno elaboró la terna presentada al fiscal nacional, conforme con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/