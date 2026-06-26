ANFP confirmó día y horario para el Superclásico de la segunda rueda entre la U y Colo Colo

La ANFP reveló este viernes la programación para las primeras nueve fechas de la segunda rueda de la Liga de Primera, torneo que regresará dentro de unas semanas.
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El organismo de Quilín dio a conocer la programación para las primeras nueve fechas de la segunda rueda de la Liga de Primera, lo que incluye el duelo entre los azules y el Cacique en el Estadio Nacional.
La ANFP reveló este viernes la programación para las primeras nueve fechas de la segunda rueda de la Liga de Primera, torneo que regresará dentro de unas semanas.
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