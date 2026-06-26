Qué hacer en Santiago: descubre los mejores restaurantes y bares para ver los partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 promete reunir a miles de fanáticos frente a las pantallas, y si todavía no sabes qué hacer en Santiago, la capital cuenta con diversos bares y restaurantes donde podrás vivir cada partido acompañado de amigos o en familia.

Desde pantallas gigantes y sonido envolvente hasta gastronomía, como pizzas, hamburguesas, tacos, cervezas y tablas para compartir, estos locales se preparan para recibir a quienes quieran disfrutar del fútbol acompañados de buena comida y compañía.

Qué hacer en Santiago: bares con pantallas gigantes y ambiente futbolero para vivir el Mundial

Santiago Bistro

Dirección: Patio Cubik, San Pablo 4326, Quinta Normal, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para vivir toda la emoción del Mundial 2026, Santiago Bistro será uno de los puntos de encuentro más destacados para seguir los partidos. El local cuenta con una pantalla gigante, sonido de alta calidad y capacidad para más de 700 personas sentadas, ofreciendo un ambiente ideal para disfrutar cada encuentro junto a otros fanáticos del fútbol.

Mientras ves los partidos, podrás elegir entre una variada carta que incluye papas especiales con cheddar y bacon, salchipapas, pizzas, hamburguesas, patacones, arepas venezolanas, pollo a la brasa, tacos y distintas entradas para compartir. Además, el restaurante ofrece preparaciones típicas venezolanas.

@santiagobistro SANTIAGO. La pasión por el fútbol se toma la ciudad y uno de los espacios que promete reunir a cientos de fanáticos ya está preparado para recibir a los amantes del deporte rey. Con una pantalla gigante, capacidad para más de 700 personas sentadas y sonido de alta calidad, @santiagobistro se posiciona como uno de los puntos de encuentro más atractivos para disfrutar cada partido ⚽🔥🍔📺 😎👌🏼🔥🔥🔥. #mundialdefutbol2026 #futbol #foodtruck #pollofrito #venezolanosenchile ♬ sonido original – SantiagoBistro

Club Yungay

Dirección: Avenida Diego Portales 2601, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicado en el histórico Barrio Yungay, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para fanáticos del fútbol. El local cuenta con televisores y pantallas distribuidas en distintos salones, permitiendo seguir cómodamente los partidos.

Además, destaca por albergar una de las colecciones de banderines de fútbol más grandes de Latinoamérica, con piezas de clubes nacionales, internacionales y distintas selecciones.

Su carta ofrece pizzas de estilo argentino, chorillanas, papas fritas, hamburguesas, tablas para compartir y una amplia variedad de cervezas y tragos.

Qué hacer en Santiago: lugares para ver el Mundial mientras disfrutas de pizzas, tacos y hamburguesas

California Cantina

Dirección: Las Urbinas 56, Providencia, Región Metropolitana.

Este restaurante-bar de estilo californiano transmite los principales eventos deportivos en pantallas distribuidas por el local, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes quieren seguir cada partido acompañado de amigos o familia.

Su carta mezcla sabores de la cocina mexicana y estadounidense, entre sus especialidades destacan los tacos, quesadillas, nachos, alitas de pollo, camarones apanados, papas, hamburguesas, pizzas artesanales y tablas para compartir. Además, cuenta con una amplia variedad de cervezas, cócteles y promociones de Happy Hour.

Pizza Tango

Dirección: Ramón Carnicer 71, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para ver los partidos del Mundial 2026, Pizza Tango es una de las alternativas más populares de Providencia. El restaurante transmite los principales encuentros deportivos en sus pantallas.

Su especialidad son las pizzas a la piedra con estilo argentino, elaboradas con masa artesanal e ingredientes como mozzarella argentina. En la carta destacan variedades como Margarita Caprese, Bacon Blues, Peppa-Piña y Santa Cruz, además de hamburguesas, papas fritas, alitas de pollo, nachos, tablas para compartir y distintas preparaciones.