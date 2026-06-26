Ministerio de las Culturas celebra 30 años de Bibliometro acercando la lectura a miles de personas

La estación Quinta Normal de Metro de Santiago fue el escenario donde este viernes 26 de junio el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, junto a la gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad, Paulina del Campo, y Clara Budnik, ex directora de la Dibam, encabezaron el 30° aniversario de Bibliometro.

El ministro sostuvo. “Hoy celebramos mucho más que el aniversario de una política cultural exitosa. Celebramos una institución que ha servido a Chile durante treinta años y que nos recuerda una verdad sencilla: las políticas culturales más valiosas son aquellas que trascienden los gobiernos, permanecen en el tiempo. Y terminan siendo reconocidas como patrimonio de todos”.

Agregó que “hace treinta años se comprendió que el acceso a la lectura no dependía solo de contar con buenas bibliotecas. Sino también de acercarlas a las personas. Bibliometro nació de esa convicción y es una de las expresiones más valiosas de nuestra red de bibliotecas públicas”.

Desde su creación, el programa Bibliometro del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas se ha consolidado como una de las iniciativas de fomento lector más emblemáticas de Chile. Acercando gratuitamente los libros a miles de personas a través de una red de préstamos instalada en estaciones de Metro y otros espacios de alta circulación.

A lo largo de tres décadas, el programa ha ampliado sostenidamente su cobertura territorial. Fortalecido sus colecciones y desarrollado diversas actividades culturales orientadas a promover la lectura entre públicos de todas las edades.

Está presente en 19 comunas

Actualmente, está presente en 19 comunas del país y cuenta con una colección de 50.841 títulos y 101.683 ejemplares. Estos han permitido concretar más de seis millones de préstamos desde su creación.

“Estamos muy contentos de celebrar el aniversario número 30 de este proyecto, que representa uno de los ámbitos más concretos y significativos a través de los cuales Metro realiza un aporte social a la cultura, beneficiando a todas las personas que transitan diariamente por nuestras estaciones”, dijo la gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro, Paulina del Campo.

Añadió que “cada día, más de 2,5 millones de personas utilizan la red de Metro, y en estos 30 años hemos evolucionado desde un servicio que comenzó con solo tres módulos de préstamo, a contar hoy con más de 25 puntos, tanto dentro como fuera de la red. Esto permite que las personas puedan acceder a la lectura y retirar libros de manera sencilla durante sus trayectos cotidianos”.

La actividad contó con la presentación de la publicación “Bibliometro: 30 años leyendo junto a ti” memoria institucional que recoge los principales hitos, transformaciones y aportes de esta iniciativa de democratización y acceso a la lectura. La ceremonia también contó con una presentación musical del cantautor chileno Cristóbal Briceño.

Los libros más solicitados en 2026

Entre los títulos más prestados durante este año destacan:

Mi nombre es Emilia del Valle de Isabel Allende.

El último secreto, de Dan Brown.

Bluebells, de Francisca Solar.

La vegetariana, de Han Kang.

No tengas miedo, de Stephen King.