Qué hacer en Concepción: ruta gastronómica por las mejores pizzas de la ciudad

Desde las tradicionales pizzas napolitanas hasta recetas llenas de ingredientes variados, preparaciones en horno a leña y opciones gigantes para compartir, Concepción cuenta con una variada oferta para los amantes de esta clásica preparación italiana.
Por lo que, si estás buscando qué hacer en Concepción, recorrer algunas de sus mejores pizzerías puede convertirse en un panorama gastronómico imperdible.
Qué hacer en Concepción: pizzas napolitanas y recetas artesanales para todos los gustos
Onesto Pizzeria
Dirección: Colo Colo 371, 4070133 Concepción, Bío Bío.
Si buscas qué hacer en Concepción, Onesto Pizzería sorprende por su propuesta de auténtica pizza napolitana elaborada con ingredientes italianos y masa de larga fermentación.
Su carta ofrece una amplia variedad de preparaciones que van desde los clásicos como Margherita, Marinara y Quattro Formaggi, hasta recetas más elaboradas como Prosciutto, Capricciosa, Diavola, Primavera, Marabolí y Gamberetti, esta última preparada con camarones gratinados, queso parmesano y perejil fresco. También cuenta con opciones vegetarianas y pizzas con ingredientes gourmet como jamón serrano, queso azul, pistachos, stracciatella, pesto genovés y tomate deshidratado italiano.
Crisanta Pizzeria
Dirección: San Martín 287, 4030000 Concepción, Bío Bío.
Su propuesta destaca por pizzas preparadas en horno a leña, con masa artesanal e ingredientes frescos que combinan recetas tradicionales con sabores más innovadores.
En su carta encontrarás una amplia variedad de alternativas, entre ellas la clásica Santa Margarite, la Santa Mediterránea con jamón serrano y rúcula, la Santa Mechada, la Santa Carbonara, la Santa BBQ, la Santa Delicia con camarones al ajillo y la Santa al Pesto, además de opciones como Tropi Santa, que mezcla tocino, piña y queso azul. También ofrece pizzas individuales y familiares, ideales para compartir.
Además de sus pizzas, el restaurante cuenta con entradas como palitos de ajo con pesto de la casa, papas rústicas y distintos combos familiares que incluyen bebestibles.
Qué hacer en Concepción: opciones para compartir con pizzas gigantes y horno a leña
De Tutti
Dirección: Salas 1307, 4030000 Concepción, Bío Bío.
Si quieres disfrutar de pizzas preparadas en horno a leña, Pizzería De Tutti es una de las alternativas que destaca por su amplia variedad de recetas y sabores para todos los gustos.
En su carta encontrarás opciones clásicas como la Pizza Napolitana y la Pizza Pepperoni, además de preparaciones más contundentes como la Pizza Mechada, Pizza Pollo BBQ, Pizza Pollo Cherry, Pizza Pollo Tocino, Pizza Camarón y la Pizza Hawaiana. También ofrece alternativas vegetarianas y una de sus especialidades más llamativas, la Pizza De Tutti, que combina pollo, carne mechada, tocino, salame y queso mozzarella en una sola preparación.
Pizza 52
Dirección: San Martín 826, 4100000 Concepción, Bío Bío.
Pizza 52 destaca porque todas sus pizzas artesanales tienen 52 centímetros de diámetro.
Su carta reúne una amplia variedad de sabores, entre los que destacan la Pizza Pepperoni, Napolitana, Mechada, Pollo BBQ, Pollo Cherry, Pollo Choclo, Camarón, Hawaiana y la especialidad de la casa, Pizza De Tutti, que combina pollo, carne mechada, tocino, salame y queso mozzarella. También ofrece opciones vegetarianas y distintas alternativas de completos, papas fritas y sándwiches para complementar la experiencia.
Además, el local cuenta con promociones durante la semana y descuentos para estudiantes, por si buscas qué hacer en Concepción.