Francia goleó a Noruega y terminó como líder del Grupo I en el Mundial 2026

Francia terminó la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje perfecto, tras golear 4-1 este viernes a Noruega en Boston, quedándose con el liderato del Grupo I.

Los galos, que ya habían clasificado a dieciseisavos de final, dispusieron de la mayoría de sus titulares en el cotejo. Por su parte, el elenco nórdico, que también había asegurado su paso a la próxima ronda, optó por guardar a sus mejores jugadores, incluyendo a Erling Haaland o Martin Odegaard.

El duelo tuvo un comienzo lleno de goles, con el delantero francés Ousmane Dembélé como protagonista absoluto, al convertir un hat-trick.

La estrella del PSG convirtió rápidamente a los 7’, 20’ y 32’. En tanto, los dirigidos por Ståle Solbakken descontaron a los 21’, por obra de Thelo Aasgaard.

En el segundo tiempo, Noruega tuvo un penal a favor a los 50’, pero el portero Mike Maignan atajó el lanzamiento de Strav-Larssen.

Ya en los descuentos, Désiré Doué sentenció la goleada 4-1 (90+4’), que le permitió a Francia finalizar con 9 puntos. Noruega fue segundo con 6.

En la próxima ronda, los galos todavía esperan rival, mientras que Noruega enfrentará a Costa de Marfil, segundo del Grupo E.

Respecto al otro duelo del grupo, Senegal aplastó 5-0 a Irak, y con 3 puntos, se ilusiona con clasificar como uno de los mejores terceros.

La buena diferencia de gol (+2) aumenta la posibilidad de que consigan el paso a los dieciseisavos. En paralelo, con esta victoria eliminaron a Escocia, tercero del Grupo C.