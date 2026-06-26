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Muralla Oriental II: Desarticulan organización criminal de origen chino

En total, se logró la detención de 35 personas, 31 de ellas de nacionalidad extranjera (2 ciudadanos chinos con expulsión vigente). Además, 116 personas fueron apercibidas y serán denunciadas al Ministerio Público.

Patricia Schüller Gamboa
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Muralla Oriental II: Desarticulan organización criminal de origen chino

La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía, lograron desarticular una organización criminal de origen chino, en el marco de la operación denominada Muralla Oriental II.

El operativo buscaba detectar el patrimonio y la estructura operativa de la organización vinculada a delitos como asociación criminal, lavado de activos, contrabando, infracción a la Ley de Armas. Y funcionamiento de casinos clandestinos.

En total, se logró la detención de 35 personas, 31 de ellas de nacionalidad extranjera (2 ciudadanos chinos con expulsión vigente). Además, 116 personas fueron apercibidas y serán denunciadas al Ministerio Público.

Inmuebles ubicados en la RM y Valparaíso que eran usados como “casinos clandestinos”

La investigación permitió establecer que la banda criminal de origen chino, denominada mafia “Hong Men”, mantenía diversos inmuebles. Ubicados en la Región Metropolitana y en la Región de Valparaíso. Estos eran utilizados como “casinos clandestinos”. Con la finalidad de incorporar y circular dineros de procedencia ilícita dentro del sistema financiero.

En la operación se recuperó patrimonio avaluado en aproximadamente $1.800.000.000. Y se incautaron diversas especies de interés para la investigación.

Junto con ello, se estableció la existencia de otros inmuebles utilizados como “casas de seguridad”. Donde se mantenían importantes sumas de dinero en efectivo. Las cuales eran objeto de lavado para posteriormente ser remitidas a la República Popular China.

Esto se realizaba mediante la maniobra conocida como “hawala”, situación que ya había quedado al descubierto en diciembre de 2025, cuando se irrumpió en diversos inmuebles utilizados con dichos fines.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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