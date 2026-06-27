Fracaso de Bielsa: Uruguay cayó ante España con grosero error de Muslera y quedó eliminado del Mundial

Desazón en Uruguay. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa fracasó en el Mundial 2026, tras caer 1-0 este viernes ante España y quedar eliminado en el Grupo H de la cita planetaria.

La Celeste necesitaba como mínimo un empate para mantenerse con vida en el torneo. Sin embargo, no pudo con el combinado hispano, uno de los candidatos a ganar el título, y se despidió tempranamente del certamen.

La Furia Roja se hizo con la posesión desde un comienzo en Guadalajara. Si bien los charrúas presionaban alto, les costaba quitar el balón.

Ambos elencos tenían tibias aproximaciones, y cuando parecía que la primera mitad terminaría sin goles, llegó el único gol del encuentro.

El tanto del combinado hispano se produjo a los 42’ minutos, tras un grosero error del portero Fernando Muslera, quien había sido cuestionado por su actuación en los dos primeros partidos. Alex Baena controló un centro, remató en el área y el experimentado guardameta tuvo una débil reacción, que permitió el 1-0.

Bielsa golpeó la pizarra en el entretiempo y decidió reemplazar a Muslera por Sergio Rocket de cara al complemento.

No obstante, pese a buscar el empate, Uruguay fue incapaz de superar a los dirigidos por Luis de la Fuente, quienes cerraron espacios y no pasaron mayores complicaciones.

Cerca del final hubo polémica, luego de que Federico Viñas fuera derribado en el área española, provocando reclamos por un supuesto penal. Además, a los 90+5’, Agustín Canobbio fue expulsado por una dura infracción a Pau Cubarsí.

Con la derrota, Uruguay consumó su eliminación, pues con tan solo 2 puntos, no le alcanzó para ser uno de los mejores terceros.

España, en tanto, avanzó como líder del Grupo H, con 7 puntos. Mientras que la revelación del torneo, Cabo Verde, selló su paso a los dieciseisavos de final como segundo, con 3 unidades.

El elenco africano empató 0-0 con Arabia Saudita (colista con 2 puntos), y tras igualar con España y Uruguay, logró una histórica clasificación en su primera participación en un Mundial.

El gol de España: