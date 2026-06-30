Un muerto y un herido en riesgo vital luego de colisión de moto con camión en Ruta 68

Dos accidentes de tránsito complican la circulación en la Ruta 68 durante la mañana de este martes. Uno de los hechos dejó una persona fallecida y otra en riesgo vital.

El primero de los siniestros se registró en el kilómetro 17, en dirección a la costa, a la altura del sector Lo Prado. En ese lugar, una motocicleta colisionó con un camión.

En la motocicleta viajaban dos personas. Una de ellas murió en el lugar, mientras que la otra fue trasladada en riesgo vital.

El teniente coronel Carlos Cortés Olave, prefecto del Tránsito y Carreteras de Carabineros, explicó que “una persona que se encuentra fallecida… Participa en una colisión de una motocicleta con un camión. En esta motocicleta viajaban dos personas, de las cuales una de ellas fallece”, recogió Radio Biobío.

La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer las causas y eventuales responsabilidades del accidente.

Por otra parte, un segundo accidente ocurrió en el kilómetro 15 de la Ruta 68, en dirección a Santiago. En ese punto se produjo una colisión múltiple que involucró, al menos, a tres vehículos.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas producto de este segundo siniestro.