La emoción de Paraguay tras el histórico triunfo y los duros cuestionamientos de la prensa alemana contra su selección

Paraguay hizo historia este lunes en el Mundial 2026, tras empatar 1-1 y luego imponerse 4-3 en penales, para eliminar a Alemania y sellar su clasificación a los octavos de final.

Después del encuentro, el técnico del cuadro guaraní, Gustavo Alfaro, evidenció su emoción en conferencia de prensa.

“Es una victoria épica, sí (…), pero hay que darle el valor justo que tiene, entender que nosotros podemos, pero que si no nos sacrificamos no lo vamos a conseguir. Hicimos un partido extraordinario”, indicó el DT argentino.

A la vez, remarcó que “sufrimos mucho el partido, por las limitaciones que tenemos. Todavía no tenemos ese bagaje, y tenemos que bailar la música que nos ponen”.

“Lo viví con muchísima intensidad, como todos. Fue un partido cargado de tensión de principio a fin, porque sabíamos que enfrente teníamos a uno de los grandes candidatos al título, un rival de enorme jerarquía y que, en la previa, aparecía como favorito. Parece que si no sufrimos, no vale”, expresó.

Respecto al duelo de octavos ante el ganador del cruce entre Francia y Suecia, dijo: “Nos va a costar horrores. Somos un equipo que podemos tener defectos, pero tenemos un corazón que no se rinde nunca”.

Por su parte, el defensa y capitán paraguayo, Gustavo Gómez, declaró que “con toda la situación, con todo lo que se dijo, yo rescato del grupo la unión”.

“Este grupo tiene una fortaleza increíble para enfrentarse a cualquier situación, hoy era un partido que teníamos que ser Paraguay más que nunca. Alemania sabía que tenía que sudar sangre para ganarnos”, subrayó.

Prensa alemania lapida a su selección

Desde la otra vereda, la prensa alemana lapidó a su selección por la eliminación. Dicha derrota se tradujo en el tercer Mundial consecutivo en donde el combinado germano no alcanza los octavos de final.

Por un lado, el diario Bild tituló: “Otra pesadilla para el fútbol alemán. Eliminación vergonzosa contra Paraguay. Fallamos tres penales”.

Asimismo, tildaron la actuación de la selección como “desastrosa”, añadiendo que se vio a un equipo “lento, aburrido y apático”.

En tanto, el medio Kicker dijo que la derrota es “una admisión de fracaso para el fútbol alemán y para (Julian) Nagelsmann”. En ese sentido, indicaron que el DT “no ha logrado canalizar ni desarrollar las fortalezas de su equipo”.

Desde el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung comentaron que “contra Paraguay, Alemania sufrió un final de pesadilla en un torneo en el que nunca llegó a participar realmente”.

Además, respecto al futuro del entrenador, señalaron: “¿Acaso la etapa de Nagelsmann como seleccionador nacional está terminando donde empezó?”.