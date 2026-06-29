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Brasil lo ganó en el final a Japón y avanzó con sufrimiento a octavos de final del Mundial 

La Verdeamarela sacó adelante un duro partido ante el combinado asiático, y gracias a Gabriel Martinelli en los descuentos, remontó y se impuso de manera agónica por 2-1.

Leonardo Medina
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Brasil lo ganó en el final a Japón y avanzó con sufrimiento a octavos de final del Mundial 

Brasil sigue soñando en el Mundial 2026. La Verdeamarela remontó ante un aguerrido Japón y consiguió una sufrida victoria por 2-1 en Houston, para avanzar a los octavos de final del torneo. 

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, primeros del Grupo C, tuvieron que luchar para sacar adelante un duro partido frente al combinado asiático, que venía de terminar segundo en el Grupo F. 

El cuadro nipón sorprendió anotando la apertura de la cuenta al minuto 29’. Danilo se equivocó al intentar salir por el medio y Kaishu Sano, que interceptó un pase, avanzó por el centro de la cancha y convirtió con un tiro rasante desde fuera del área. 

A los pentacampeones del mundo les costaba superar el orden del elenco japonés. Luego, en el segundo tiempo, intentaron desde un inicio emparejar las acciones, y tras algunos intentos, lo lograron a los 56’. 

Gabriel Magalhães lanzó un centro y Casemiro anotó de cabeza el 1-1 parcial

La Canarinha seguía dominando el encuentro, pero no conseguía el segundo gol. Y cuando parecía que el cotejo se iría al tiempo extra, Gabriel Martinelli marcó el 2-1 final a los 90+6′, desatando una fiesta entre los hinchas del Scratch. 

Así, y tal como ocurrió este domingo con Canadá en el primer duelo de los dieciseisavos de final, Brasil clasificó de manera agónica a la próxima ronda. 

En esa instancia esperan a quien resulte vencedor del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, quienes se medirán este martes, a las 13:00 horas.

Los goles:

Source Texto: La Nación/Foto: ESPN
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