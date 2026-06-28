Canadá derrotó en la agonía a Sudáfrica y se convirtió en el primer clasificado a octavos del Mundial 

El coanfitrión Canadá consiguió este domingo una agónica victoria por 1-0 ante Sudáfrica en el Mundial 2026, y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final de la cita planetaria.

Los norteamericanos llegaron a este encuentro, el primero de los dieciseisavos de final, tras ser segundos del Grupo B. El cuadro africano, en tanto, obtuvo la misma posición en el Grupo A. Ambos habían superado por primera vez en su historia la fase de grupos del torneo.

El coanfitrión fue superior a lo largo del cotejo disputado en Los Ángeles. Sin embargo, le faltaba claridad para finiquitar sus ocasiones de peligro.

Los dirigidos por Jesse Marsch encontraron justicia sobre el final, gracias a Stephen Eustáquio (90+2′), quien capturó un despeje de un centro y remató con un tiro cruzado desde la entrada del área.

De esta manera, Canadá avanzó a la ronda de los 16 mejores por primera vez en su historia y en la próxima ronda jugará con el ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Este último encuentro se disputará este lunes, a las 21:00 horas, en Monterrey, México.

El gol de Canadá: