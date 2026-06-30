Desempleo supera expectativas: Subió 0,5 puntos y llegó al 9,4% en trimestre marzo-mayo

En 9,4% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre marzo-mayo de 2026. Esto de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).



La cifra registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%). Mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,8%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 6,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (5,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,4%).



La tasa de participación se situó en 62,4%, incrementándose 0,2 pp. en doce meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,5%, decreciendo 0,1 pp. en el período. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, creció 0,2%, influida por las personas inactivas habituales (0,2%) y personas inactivas potencialmente activas (0,2%).

En las mujeres la tasa de desocupación se situó en 10,5%

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,5%, aumentando 0,4 pp. en el período, producto del ascenso de 2,0% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,5% registrado por las ocupadas. Mientras que las desocupadas se expandieron 6,5%, incididas por las cesantes (6,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (10,5%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,6% y 48,0%, incrementándose 0,6 pp. y 0,3 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,4%, influidas por las inactivas potencialmente activas.



En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,6%, creciendo 0,5 pp. en un año, a raíz del alza de 0,8% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,2% registrada por los ocupados. Los desocupados aumentaron 7,3%, incididos por los cesantes (5,8%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (24,1%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,6% y 65,5%, decreciendo 0,1 pp. y 0,4 pp., en cada caso. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 1,2%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.



Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,8%, incidida tanto por las mujeres (1,5%) como por los hombres (0,2%).



Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida, principalmente, por industria manufacturera (5,2%), actividades de salud (6,0%) y actividades profesionales (11,6%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en trabajadoras por cuenta propia (5,3%) y personas asalariadas informales (7,1%).

Tasa de desocupación informal

La tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, con un incremento de 1,0 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 28,8% y 25,6%, con variaciones de 1,2 pp. y 0,9 pp., respectivamente.



Asimismo, las personas ocupadas informales aumentaron 4,6%, incididas tanto por las mujeres (5,7%) como por los hombres (3,7%). Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a comercio (7,2%) e industria manufacturera (15,4%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (7,2%) y trabajadoras por cuenta propia (4,2%).



La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) fue de 9,2%, aumentando 0,3 pp. con respecto al trimestre móvil anterior.



En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, descendió 0,1%. De igual modo, el promedio de horas trabajadas decreció 0,8%, llegando a 37,0 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 39,1 y para las mujeres, 34,3 horas.

Región Metropolitana



En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre marzo – mayo 2026 alcanzó 9,8%, aumentando 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,8%.



Según sector económico, industria manufacturera (10,3%), actividades profesionales (15,6%) y comercio (3,5%) presentaron las mayores incidencias positivas.