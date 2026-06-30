Confirman muerte de todos los integrantes de conocida banda de rock tras doble terremoto en Venezuela

El mundo de la música venezolana está de luto tras confirmarse la muerte de los cuatro integrantes de Van Der Dijs, una banda emergente de rock que comenzaba a consolidarse como una de las propuestas más prometedoras de la escena alternativa del país.

Los músicos perdieron la vida luego del colapso de un edificio durante los devastadores terremotos registrados en Venezuela el miércoles 24 de junio. La tragedia dejó miles de víctimas y cuantiosos daños materiales.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Van Der Dijs (voz), Gabriel Gómez (guitarra), Xander Hernández (bajo) y Abraham Foucault (batería).

El cuarteto ensayaba en el edificio Costanar II, ubicado en el sector de Tanaguarena, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. Posteriormente, el lugar fue declarado área de desastre, consignó Rolling Stone en Español.

El fallecimiento de los músicos fue confirmado por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) de Caracas, institución que lamentó la pérdida de una de las agrupaciones emergentes con mayor proyección dentro de la escena alternativa venezolana.

Cinco días antes de la tragedia, el 19 de junio, la banda había realizado un concierto con sala llena en la Sala Experimental del CCAM. En esa presentación interpretó canciones como 15 Minutos, Venpaka y ¿Dónde están?.

El último concierto quedó como un emotivo recuerdo

El grupo tenía previsto regresar a los escenarios el sábado 27 de junio, cuando compartiría cartel con la banda Arkaicos. Sin embargo, la tragedia impidió concretar esa presentación.

Fundada en 2024, Van Der Dijs había conseguido abrirse camino en el circuito independiente gracias a una propuesta que mezclaba nu-metal, rap-rock y rock alternativo. Sus letras también habían logrado conectar con una nueva generación de seguidores.