Megatoma de San Antonio: Segunda fase eliminará 853 casas y delegado promete respuestas

Un total de 853 casas ubicadas en 40 hectáreas del Cerro Centinela en San Antonio, Región de Valparaíso, comenzó a ser desalojadas este martes. Esto como parte de la segunda etapa de la erradicación de la megatoma.



“Hoy día nos corresponde hacer el primer polígono, que corresponde al desalojo de 156 viviendas, 115 familias, 63 hombres, 52 mujeres, 37 niños y 28 extranjeros”, detalló el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

Se espera “tener una respuesta en un mediano a largo plazo para las familias”

Agregó que espera “tener una respuesta en un mediano a largo plazo para las familias“. Recalcó que los desalojados de estes martes recibieron una notificación con 15 días de anticipación.



Todas las familias que serán erradicadas del Cerro Centinela fueron notificadas formalmente en 2024 a través de un receptor judicial.



“Nosotros tenemos un déficit en la provincia de San Antonio de 12 mil viviendas. Tenemos que considerar que hay 56 comités que están con proyectos y 55 comités que están sin proyectos”, agregó.

Jefa de zona de Carabineros de Valparaíso: “Ya en la noche no hubo barricadas”

La jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vásquez, comentó que “ya en la noche no hubo barricadas. Que es lo que nos va indicando el clima donde van a operar las fuerzas de Carabineros que es en apoyo y en auxilio de los equipos municipales y de la delegación que deben trabajar en terreno en la misma toma”.



El personal de Carabineros inicialmente se desplegará en 5,4 hectáreas, donde existen 156 viviendas correspondientes a dos campamentos: Fuerza Guerrera (60 techos) y Agua Salada (96).

Albergue

Para resguardar a las familias desalojadas, el municipio de San Antonio implementó un albergue. Tiene capacidad para 70 personas en el Colegio España, ubicado en el sector de Llolleo de San Antonio y es posible que se habilite un segundo albergue con capacidad para 20 personas.