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50 diputados europeos solicitaron investigación a la FIFA por Premio de la Paz entregado a Trump

El grupo de parlamentarios apuntó contra el líder del organismo, Gianni Infantino, y respaldaron una denuncia de la organización de derechos humanos, FairSquare. “Cuando el presidente de la FIFA favorece a un presidente sobre otro, desacredita a la FIFA y a todo el torneo”, señaló en una carta el eurodiputado Barry Andrews.

Leonardo Medina
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50 diputados europeos solicitaron investigación a la FIFA por Premio de la Paz entregado a Trump

La FIFA enfrenta una nueva polémica, luego de que cincuenta miembros del Parlamento Europeo solicitaran al organismo abrir una investigación. Todo esto, a raíz de la entrega del Premio de la Paz a Donald Trump en diciembre del 2025.

Los legisladores pidieron al Comité de Ética del organismo revisar la creación de este reconocimiento, y el proceso que terminó otorgando el premio al presidente de EEUU. 

A su vez, el grupo de parlamentarios respaldó una denuncia de la organización de derechos humanos, FairSquare.

Mediante una carta, revelada por medios como Politico o Lemonde, el eurodiputado Barry Andrews apuntó directamente contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. 

“Cuando el presidente de la FIFA favorece a un presidente sobre otro, desacredita a la FIFA y a todo el torneo”, sostuvo.

Los diputados indican esta solicitud representa una oportunidad para que la FIFA reafirme su compromiso con la neutralidad política, la transparencia y la rendición de cuentas. 

“Solo pedimos al Comité de Ética de la FIFA que investigue a fondo la entrega del primer Premio de la Paz de la FIFA al presidente Trump y que asegure el debido proceso”, planteó Andrews.

De acuerdo a la organización FairSquare, Infantino creó el galardón sin informar previamente al Consejo de la FIFA. También, aseguraron que esta decisión fue interpretada por sus críticos como un intento de ganar la simpatía de Trump.

Los eurodiputados acusan que las declaraciones públicas de Infantino en favor de Trump transgreden los estatutos de la FIFA.

Lo anterior, debido a que la normativa establece que la entidad debe mantenerse neutral en temas políticos y religiosos.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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