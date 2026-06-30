“Ya no tienes 20 años”: Betsy Camino reveló comentarios de odio que recibe por querer ser madre

Betsy Camino reveló los duros comentarios que recibe en redes sociales por su deseo de convertirse en madre. La modelo aseguró que constantemente enfrenta mensajes ofensivos relacionados con su edad y sus intentos por quedar embarazada.

La reciente eliminada de “Fiebre de Baile” utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunos de los mensajes que ha recibido durante el último tiempo.

Según explicó, las críticas apuntan a su relación con Cristóbal Sandoval, su edad y el tiempo que lleva intentando tener un hijo junto a su actual pareja.

“Tu marido ya es papá”, “¿Cuándo vas a tener hijos?”, “Apúrate porque ya no tienes 20 años” y “Mi marido me mira y me embaraza de una”, son parte de los comentarios desafortunados que ha recibido Betsy Camino.

¿Cómo reaccionó Betsy Camino?

La modelo reconoció que la situación la ha afectado emocionalmente y confesó que no siempre sabe cómo enfrentar este tipo de mensajes.

“Con estos comentarios malintencionados a veces no sé cómo sentirme”, escribió Betsy Camino, dejando en evidencia el impacto que le ha provocado la ola de críticas.

La cubana señaló que encuentra apoyo principalmente en su pareja, Cristóbal Sandoval, quien la ha acompañado durante este proceso.

“Mayormente me siento mal y solo corro a mi lugar seguro. Te amo, Cristóbal. Nada de eso me detiene”, expresó, agradeciendo el respaldo de su pareja y reafirmando que continuará con su deseo de convertirse en madre.