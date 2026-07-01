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Con tres cruces confirmados en octavos: Revisa el cuadro completo del Mundial 2026

En total, siete selecciones ya lograron sellar su clasificación a la ronda de los 16 mejores, etapa que comenzará este mismo fin de semana.

Leonardo Medina
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Con tres cruces confirmados en octavos: Revisa el cuadro completo del Mundial 2026

La acción en el Mundial 2026 no se detiene, y mientras siguen desarrollándose los dieciseisavos de final, ya hay tres cruces confirmados para la siguiente ronda. 

En total, son siete las selecciones que sellaron su paso a los octavos de final. 

Los duelos definidos entre estos equipos son: Canadá vs. Marruecos, Paraguay vs. Francia y Brasil vs. Noruega. 

El coanfitrión México, que también se instaló en la ronda de los 16 mejores, se verá las caras con el ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo

Por su parte, todavía restan 9 cupos por definir en los octavos de final. Todo esto se definirá de aquí al viernes, con el resto de los partidos de los dieciseisavos. 

Los octavos, en tanto, comenzarán este mismo fin de semana, con el duelo de Canadá ante Marruecos el sábado, a las 13:00 horas.

Así está el cuadro del Mundial 2026:

El cuadro del Mundial 2026
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Source Texto: La Nación/Foto: X
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