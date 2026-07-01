Grau pide “cambios institucionales” para elevar exigencias de las AC

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras no ser acusado constitucionalmente en el Senado, destacó el apoyo que recibió desde distintos sectores. Y se mostró de acuerdo con aumentar las exigencias para poder impulsar este tipo de denuncias.



“Yo me quedo con lo positivo, y es que durante todo este proceso recibí, no solo un apoyo que se expresa en las votaciones. Y es que todo el mundo progresista votó en contra. No hubo ninguna excepción.

Y hubo no poca gente, harta diría yo, a pesar del contexto difícil, que aun teniendo diferencias políticas conmigo, con el gobierno del que nosotros fuimos parte, evaluó la acusación en su propio mérito. Y votó en contra”, destacó el exsecretario de Estado en entrevista con Canal 13.

“Más allá de la votación, durante el proceso recibí apoyo muy diverso”

Agregó que “más allá de la votación, durante el proceso recibí apoyo muy diverso. De todos, de los más cercanos a veces es mucho más fuerte, pero también de personas de otras visiones políticas. Muchas personas con las que trabajé de distintas maneras en los dos ministerios. Así que fue un proceso que tuvo muchas cosas positivas, a pesar de que no es grato en general”.



“Yo creo que lo que está haciendo un grupo transversal de parlamentarios. De impulsar este proyecto de ley que sube las exigencias para poder impulsar una acusación es, digamos, una forma de procesar institucionalmente el hecho de algo que dijo ayer la senadora Balladares”, añadió Grau.



Añadió que el discurso de la parlamentaria RN “fue más o menos decir que en los últimos ocho años se han hecho más acusaciones constitucionales que lo que teníamos en los años anteriores. Desde el 90 a esa fecha. O sea, desde el 90 al 2018. Y en eso, por supuesto, hubo responsabilidades de todos lados”.

“La mejor forma de tener autocrítica es hacer cambios institucionales”

Grau remarcó que “la forma, en política, la mejor forma de tener autocrítica es hacer cambios institucionales. Y hacer mejoras para adelante que permitan revertir esas dinámicas”, afirmó.

Agregó que “nuestro sector había hecho un switch importante hace tiempo”.