Muere Manolo Arjona, recordado miembro del grupo Locomía, a los 58 años

El mundo de la música está de luto tras la repentina muerte de Manolo Arjona a los 58 años, uno de los integrantes más recordados de Locomía durante la etapa de mayor éxito del grupo.

La noticia fue dada a conocer por El Español, medio que informó que el artista falleció durante la madrugada de este miércoles en su domicilio de Viladecans, localidad de Barcelona, España, donde residía desde hace varios años.

Según el citado medio, Arjona pasó las horas previas a su muerte dedicado a una de sus grandes pasiones: la pintura.

La partida del cantante provocó una profunda conmoción entre quienes compartieron escenario con él durante los años más exitosos de Locomía.

Uno de los primeros en despedirlo fue su excompañero Luis Font, quien publicó un emotivo mensaje en redes sociales: “Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones”.

De acuerdo con El Español, los restos del artista serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, en la ciudad donde vivía.

La historia de Manolo Arjona en Locomía

Manolo Arjona integró la primera formación de Locomía, período en que la banda alcanzó su mayor popularidad. El grupo nació en Ibiza y se transformó en un fenómeno del pop tanto en España como en Latinoamérica.

El artista se incorporó cuando la agrupación dio el salto a la industria musical. Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, ayudó a consolidar la llamativa imagen del grupo, caracterizada por trajes estructurados, hombreras, coreografías y los icónicos abanicos.

Con su participación en el álbum Taiyo, publicado en 1990, Locomía alcanzó fama internacional con éxitos como Locomía, Rumba, Samba, Mambo y Gorbachov. Ese período convirtió a la banda en un referente de toda una generación.

Tras dejar la agrupación, Arjona optó por mantener un perfil bajo y alejado de la vida pública.

Las pérdidas que han marcado a Locomía

La muerte de Manolo Arjona se suma a otras tragedias que han afectado al grupo durante los últimos años.

En 2023 falleció Francesc Picas a los 53 años en Barcelona. Anteriormente, en 2018, también murieron Santos Blanco y Frank Romer.

Cabe recordar que la formación original de Locomía se separó en 1992, luego de ocho años de éxito. Sin embargo, la banda regresó un año más tarde con nuevos integrantes.