“Por respeto a mis hijos…”: Gissella Gallardo se refirió al nuevo romance de Mauricio Pinilla

Gissella Gallardo se refirió a la nueva relación de Mauricio Pinilla, luego de que durante las últimas horas se revelara la identidad de la mujer que estaría acompañando al exfutbolista. La panelista le deseó felicidad a su expareja y evitó profundizar en su vida sentimental.

La información fue dada a conocer en el programa “Hay que decirlo”. Allí, Cecilia Gutiérrez aseguró que el exseleccionado nacional mantiene una relación desde hace cerca de dos semanas con Paula Henríquez.

Según se mostró en el espacio, Henríquez se tatuó un corazón con la palabra “MAU” en su interior. El gesto fue interpretado como una señal de que la relación avanza con seriedad.

La joven tiene 30 años y ha desarrollado una destacada trayectoria en certámenes de belleza. Entre sus títulos figuran Miss Grand Chile 2023, Reina Hispanoamericana Chile 2021, Miss Ultra Universe 2019-2020 y Miss Universo Santiago 2019.

Gissella Gallardo reaccionó a la nueva relación de Mauricio Pinilla

Consultada por la identidad de la nueva pareja de “Pinigol”, Gissella Gallardo valoró positivamente a Henríquez. Además, le dedicó buenos deseos a su exesposo.

“Es bien bonita. Ojalá que sea muy feliz Mauricio, se lo merece”, comentó la exintegrante de “Top Chef VIP”.

La comunicadora también aclaró que prefiere mantenerse al margen de la vida sentimental del exfutbolista. Explicó que toma esa decisión por respeto a sus hijos y al trabajo que él desarrolla fuera de la televisión.

“Yo por respeto a mis niños y al trabajo de Mauricio no lo hago, pero a ver, él no trabaja en farándula, se supone que está dedicado a otra cosa que es deportivo. Aunque nos dé material, prefiero mantenerme al margen”, explicó.

Por último, Gallardo reiteró sus buenos deseos para la nueva pareja. “Que sea feliz con ella. Ella es muy estupenda”, concluyó.