Home Vanguardia "“por respeto a mis hijos…”: gissella gallardo se refi..."

“Por respeto a mis hijos…”: Gissella Gallardo se refirió al nuevo romance de Mauricio Pinilla

La información fue dada a conocer en el programa “Hay que decirlo”, donde Cecilia Gutiérrez aseguró que el exseleccionado nacional mantiene una relación desde hace cerca de dos semanas.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
“Por respeto a mis hijos…”: Gissella Gallardo se refirió al nuevo romance de Mauricio Pinilla

Gissella Gallardo se refirió a la nueva relación de Mauricio Pinilla, luego de que durante las últimas horas se revelara la identidad de la mujer que estaría acompañando al exfutbolista. La panelista le deseó felicidad a su expareja y evitó profundizar en su vida sentimental.

La información fue dada a conocer en el programa “Hay que decirlo”. Allí, Cecilia Gutiérrez aseguró que el exseleccionado nacional mantiene una relación desde hace cerca de dos semanas con Paula Henríquez.

Según se mostró en el espacio, Henríquez se tatuó un corazón con la palabra “MAU” en su interior. El gesto fue interpretado como una señal de que la relación avanza con seriedad.

La joven tiene 30 años y ha desarrollado una destacada trayectoria en certámenes de belleza. Entre sus títulos figuran Miss Grand Chile 2023, Reina Hispanoamericana Chile 2021, Miss Ultra Universe 2019-2020 y Miss Universo Santiago 2019.

Gissella Gallardo reaccionó a la nueva relación de Mauricio Pinilla

Consultada por la identidad de la nueva pareja de “Pinigol”, Gissella Gallardo valoró positivamente a Henríquez. Además, le dedicó buenos deseos a su exesposo.

“Es bien bonita. Ojalá que sea muy feliz Mauricio, se lo merece”, comentó la exintegrante de “Top Chef VIP”.

La comunicadora también aclaró que prefiere mantenerse al margen de la vida sentimental del exfutbolista. Explicó que toma esa decisión por respeto a sus hijos y al trabajo que él desarrolla fuera de la televisión.

“Yo por respeto a mis niños y al trabajo de Mauricio no lo hago, pero a ver, él no trabaja en farándula, se supone que está dedicado a otra cosa que es deportivo. Aunque nos dé material, prefiero mantenerme al margen”, explicó.

Por último, Gallardo reiteró sus buenos deseos para la nueva pareja. “Que sea feliz con ella. Ella es muy estupenda”, concluyó.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Grau pide “cambios institucionales” para e...

El exministro de Hacienda dijo, en conversación con Canal 13, que “la forma, en política, la mejor forma de tener autocrítica es hacer cambios institucionales y hacer mejoras para adelante que permitan revertir esas dinámicas”, afirmó

Leer mas
Panoramas
Guía para elegir el equipamiento ideal para una acampa...

Hoy existe una amplia variedad de accesorios pensados para quienes recién comienzan a acampar y también para quienes ya tienen experiencia. La diferencia entre una salida cómoda y una jornada llena de inconvenientes suele estar en la planificación y en la calidad de los productos elegidos. Antes de preparar el próximo viaje, conviene conocer qué aspectos vale la pena considerar para que cada aventura resulte mucho más práctica.

Leer mas
Nacional
Fuertes vientos provocan caída de árboles y cortes de ...

Ian Gorayeb, director regional de Senapred, dijo que “se reportan caída de árboles en diferentes comunas de la región, principalmente en la Ruta CH-199 de Villarrica a Pucón”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/