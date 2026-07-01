Juegan Inglaterra, Bélgica y EEUU: Programación de este miércoles en el Mundial y dónde ver los partidos

El Mundial 2026 tendrá este miércoles 1 de julio tres nuevos partidos, válidos por los dieciseisavos de final del torneo.

Los primeros en salir a la cancha serán Inglaterra y República Democrática del Congo, quienes jugarán a partir de las 12:00 horas, en Atlanta. México seguirá con atención este encuentro, ya que quien resulte vencedor será su rival en los octavos de final.

Luego, será el turno de Bélgica y Senegal a las 16:00 horas, en el estadio Lumen Field de Seattle.

Finalmente, a las 20:00 horas, el anfitrión EEUU se medirá con Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium, buscando un lugar en la ronda de los 16 mejores.

Programación y dónde ver los partidos: