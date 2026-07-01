Home Triunfo "juegan inglaterra, bélgica y eeuu: programación de este miércoles..."

Juegan Inglaterra, Bélgica y EEUU: Programación de este miércoles en el Mundial y dónde ver los partidos

El cuadro inglés se medirá con República Democrática del Congo, duelo que México mirará con atención, ya que quien resulte vencedor será su rival en los octavos de final del torneo.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Juegan Inglaterra, Bélgica y EEUU: Programación de este miércoles en el Mundial y dónde ver los partidos

El Mundial 2026 tendrá este miércoles 1 de julio tres nuevos partidos, válidos por los dieciseisavos de final del torneo. 

Los primeros en salir a la cancha serán Inglaterra y República Democrática del Congo, quienes jugarán a partir de las 12:00 horas, en Atlanta. México seguirá con atención este encuentro, ya que quien resulte vencedor será su rival en los octavos de final.

Luego, será el turno de Bélgica y Senegal a las 16:00 horas, en el estadio Lumen Field de Seattle.

Finalmente, a las 20:00 horas, el anfitrión EEUU se medirá con Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium, buscando un lugar en la ronda de los 16 mejores.

Programación y dónde ver los partidos:

  • Inglaterra vs. República Democrática del Congo, 12:00 horas, dieciseisavos de final. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | Transmisión: DSports, Paramount+
  • Bélgica vs. Senegal, 16:00 horas, dieciseisavos de final. Lumen Field, Seattle | Transmisión: Chilevisión, DSports, Paramount+
  • EEUU vs. Bosnia y Herzegovina, 20:00 horas, dieciseisavos de final. Levi’s Stadium, Santa Clara | Transmisión: DSports, Paramount+
Con tres cruces confirmados en octavos: Revisa el cuadro completo del Mundial 2026
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Muere Manolo Arjona, recordado miembro del grupo Locom...

La noticia fue dada a conocer por El Español, medio que informó que el artista falleció durante la madrugada de este miércoles en su domicilio de Viladecans, localidad de Barcelona, España, donde residía desde hace varios años.

Leer mas
Triunfo
Con tres cruces confirmados en octavos: Revisa el cuad...

En total, siete selecciones ya lograron sellar su clasificación a la ronda de los 16 mejores, etapa que comenzará este mismo fin de semana.

Leer mas
Vanguardia
“Por respeto a mis hijos…”: Gissella Galla...

La información fue dada a conocer en el programa “Hay que decirlo”, donde Cecilia Gutiérrez aseguró que el exseleccionado nacional mantiene una relación desde hace cerca de dos semanas.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/