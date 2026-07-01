Biministro Mas por Imacec: “Recibimos una economía estancada y golpeada”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, utilizó la red social X para comentar el último Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), el que volvió a caer en mayo, completando cinco meses de retrocesos consecutivos.

Destacó, una vez más, los problemas heredados de la administración anterior y llamó a reactivar la economía.



“El dato confirma lo que ya dijimos: Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado”, señaló el secretario de Estado a través de un video de la red social grabado en una carretera cerca de Los Ángeles en la Región del Biobío.



Agregó: “Quiero ser claro, el único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y social establece las bases para que Chile vuelva a progresar”.



“No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas”, dijo en la grabación el secretario de Estado, quien se ha mostrado bastante activo en redes sociales.