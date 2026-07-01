Home Economía "biministro mas por imacec: “recibimos una economía estancada y go..."

Biministro Mas por Imacec: “Recibimos una economía estancada y golpeada”

El titular de Economía y Minería, en su red social X, dijo: “Quiero ser claro, el único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y social establece las bases para que Chile vuelva a progresar”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Biministro Mas por Imacec: “Recibimos una economía estancada y golpeada”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, utilizó la red social X para comentar el último Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), el que volvió a caer en mayo, completando cinco meses de retrocesos consecutivos.

Destacó, una vez más, los problemas heredados de la administración anterior y llamó a reactivar la economía.

“El dato confirma lo que ya dijimos: Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado”, señaló el secretario de Estado a través de un video de la red social grabado en una carretera cerca de Los Ángeles en la Región del Biobío.

Agregó: “Quiero ser claro, el único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y social establece las bases para que Chile vuelva a progresar”.

“No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas”, dijo en la grabación el secretario de Estado, quien se ha mostrado bastante activo en redes sociales.

Economía chilena suma quinto mes con crecimiento negativo: Recesión técnica es una amenaza
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Grau pide “cambios institucionales” para e...

El exministro de Hacienda dijo, en conversación con Canal 13, que “la forma, en política, la mejor forma de tener autocrítica es hacer cambios institucionales y hacer mejoras para adelante que permitan revertir esas dinámicas”, afirmó

Leer mas
Nacional
Fuertes vientos provocan caída de árboles y cortes de ...

Ian Gorayeb, director regional de Senapred, dijo que “se reportan caída de árboles en diferentes comunas de la región, principalmente en la Ruta CH-199 de Villarrica a Pucón”.

Leer mas
Nacional
Joven de 17 años muere luego de ser baleado en Lo Prad...

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Luisa y San Germán. Según los primeros antecedentes, el joven fue abordado por un hombre que le disparó en reiteradas ocasiones. Vecinos del sector aseguraron haber escuchado al menos cuatro disparos, de acuerdo a T13.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/