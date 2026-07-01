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“Me estoy haciendo todos los chequeos”: Carla Jara reveló complejo diagnóstico de salud

Según relató, el diagnóstico llegó en 2020, en plena pandemia de Covid-19. Sin embargo, el tratamiento debió postergarse debido a la emergencia sanitaria.

Eduardo Córdova
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“Me estoy haciendo todos los chequeos”: Carla Jara reveló complejo diagnóstico de salud

Carla Jara compartió una preocupación de salud durante una reciente edición del programa “El Medio Día” de TVN. La comunicadora reveló que convive desde hace varios años con un quiste en la tiroides, el que le ha provocado diversas molestias en su vida cotidiana.

La conversación surgió mientras un especialista invitado al espacio explicaba la importancia de detectar de forma temprana enfermedades relacionadas con la glándula tiroides, incluido el cáncer. En ese contexto, la panelista decidió contar su propia experiencia.

Según relató, el diagnóstico llegó en 2020, en plena pandemia de Covid-19, cuando un médico detectó un nódulo en su tiroides. Sin embargo, el tratamiento debió postergarse debido a la emergencia sanitaria.

“Como era una operación simple, me dijeron que había cosas más importantes de ver en ese momento”, recordó la comunicadora.

Con el paso de los años, el quiste aumentó de tamaño y actualmente mide cerca de tres centímetros, situación que le ha provocado dificultades al comer.

“Es grande, tiene 3 centímetros, entonces a mí se me queda la comida atrapada aquí, yo me atoro mucho, me ahogo mucho con comida, porque el quiste está hacia adentro. Claro, exactamente. ¿Es real? Porque ese doctor a mí me dijo: ‘Hay gente que llega a su final con esto y no pasa nada'”, comentó durante el programa.

Especialista entregó recomendaciones a Carla Jara

Frente al relato de la animadora, el médico explicó que un quiste corresponde a un nódulo lleno de líquido y recalcó la importancia de mantener controles periódicos para monitorear su evolución.

El especialista agregó que una de las principales señales de alerta aparece cuando la lesión crece rápidamente o presenta una irrigación sanguínea elevada en estudios específicos.

“Está creciendo rápido, para eso hay que hacerse un examen que se llama un ecodoppler y que en el ecodoppler sale con mucha llegada de sangre, lo que se llama un nódulo caliente”, indicó.

Por ello, recomendó a Carla Jara realizar nuevos exámenes para evaluar el estado actual de la lesión. “Tomar ecografía nuevamente y revisar causas de nódulos”, aconsejó.

La panelista aseguró que ya está siguiendo los controles médicos correspondientes. “Todo listo, me estoy haciendo todos los chequeos”, afirmó. Luego agregó: “Yo me preocupo mucho de estarme chequeando constantemente”.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, los nódulos o quistes tiroideos son bultos sólidos o llenos de líquido que se forman en la glándula tiroides. Aunque la mayoría no provoca síntomas, algunos pueden crecer, generar molestias y requerir seguimiento médico para descartar complicaciones.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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