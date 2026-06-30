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Confirman lluvia en Santiago para esta semana: revisa qué día llegarán las precipitaciones

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que las lluvias estarán asociadas a una baja segregada y no a un sistema frontal. Por esa razón, su distribución será irregular y los montos de agua acumulada no serían significativos.

Eduardo Córdova
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Confirman lluvia en Santiago para esta semana: revisa qué día llegarán las precipitaciones

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, anticipó el regreso de la lluvia a Santiago durante este fin de semana, coincidiendo con el último de las vacaciones de invierno. No obstante, advirtió que las precipitaciones serán de baja intensidad.

El especialista explicó que las lluvias estarán asociadas a una baja segregada y no a un sistema frontal. Por esa razón, su distribución será irregular y los montos de agua acumulada no serían significativos.

“Es una baja segregada, cuya definición siempre lo hemos señalado. Es de difícil pronóstico, no es un frente. Normalmente deja algo de precipitaciones en cordillera y una distribución muy irregular en el espacio”, explicó el especialista sobre la lluvia en Santiago.

¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago?

Según el pronóstico de Jaime Leyton, las precipitaciones regresarían este sábado 4 de julio. El fenómeno, eso sí, afectaría solo a algunas comunas de la capital.

“Tiene buena probabilidad, pero por ahora solamente decimos nublado”, dijo el meteorólogo. Además, precisó que la lluvia podría comenzar alrededor de las 18:00 horas.

El experto adelantó que las precipitaciones serán escasas y que no contribuirán de manera importante a disminuir el déficit de agua en la capital.

“Extraordinariamente mezquina. Con 6 milímetros seguimos con este invierno seco. Hay un 88% de déficit en Santiago al día de hoy”, expuso sobre una lluvia que no será copiosa.

Leyton también adelantó un escenario más favorable para la próxima semana. Según indicó, existe la posibilidad de un evento de lluvia más significativo.

“Hay promesas de precipitaciones entre el día 9 y el día 10 de julio. Si eso se conserva como se viene planteando hace tres o cuatro días, tendríamos una precipitación importante. Primero hay que pasar este fin de semana y después, a mitad de la próxima semana, ya podríamos tener una cosa más importante y más generalizada”, concluyó.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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