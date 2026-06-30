Hinchas de Corea del Sur recibieron a su selección con pifias tras eliminación en el Mundial 

Un duro recibimiento tuvo la selección de Corea del Sur, luego de volver a su país tras quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial 2026.
El combinado asiático terminó en el tercer lugar del Grupo A. En el torneo, vencieron 2-1 a República Checa, y después cayeron 1-0 frente a México y Sudáfrica.
Con 3 puntos y una diferencia de gol de -1, tampoco les alcanzó para ser uno de los ocho mejores terceros que avanzaron de ronda.
Según informó EFE, el DT Hong Myung-bo, quien presentó su renuncia, y un grupo de nueve jugadores aterrizaron durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Incheon.
Ahí, cientos de fanáticos abuchearon al equipo, siendo Hong Myung-bo uno de los principales apuntados.
De acuerdo a la agencia local Yonhap, las autoridades tuvieron que acordonar el trayecto de la delegación. Asimismo, el equipo no entregó declaraciones a la prensa.
Y además, el presidente del país, Lee Jae-myung, ordenó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigar las causas del fracaso en el Mundial y la responsabilidad de la Federación Surcoreana de Fútbol.
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ทีมชาติเกาหลีกลับถึงเกาหลีตี4เพื่อหนีฝูงชนที่กำลังโกรธ แต่คนก็ไปรอเต็ม เสียงโห่ด่ากระหน่ำ สงสารเป็นชาติที่กดดันมาก แต่ก็เข้าใจสาเหตุที่ประชาชนโกรธ คือสิ่งที่คนเกาหลีโกรธคือสมาคมและโค้ช สมาคมใช้เส้นตั้งมยองโบเป็นโค้ชแบบไม่โปร่งใสจนตกรอบบอลโลก… pic.twitter.com/640dWnvOwT