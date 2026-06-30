Hinchas de Corea del Sur recibieron a su selección con pifias tras eliminación en el Mundial 

Un duro recibimiento tuvo la selección de Corea del Sur, luego de volver a su país tras quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial 2026.

El combinado asiático terminó en el tercer lugar del Grupo A. En el torneo, vencieron 2-1 a República Checa, y después cayeron 1-0 frente a México y Sudáfrica.

Con 3 puntos y una diferencia de gol de -1, tampoco les alcanzó para ser uno de los ocho mejores terceros que avanzaron de ronda.

Según informó EFE, el DT Hong Myung-bo, quien presentó su renuncia, y un grupo de nueve jugadores aterrizaron durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Incheon.

Ahí, cientos de fanáticos abuchearon al equipo, siendo Hong Myung-bo uno de los principales apuntados.

De acuerdo a la agencia local Yonhap, las autoridades tuvieron que acordonar el trayecto de la delegación. Asimismo, el equipo no entregó declaraciones a la prensa.

Y además, el presidente del país, Lee Jae-myung, ordenó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigar las causas del fracaso en el Mundial y la responsabilidad de la Federación Surcoreana de Fútbol.

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