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Hinchas de Corea del Sur recibieron a su selección con pifias tras eliminación en el Mundial 

Cientos de aficionados abuchearon al plantel en el aeropuerto durante su regreso al país, después de no poder superar la fase de grupos en el certamen planetario.

Leonardo Medina
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Hinchas de Corea del Sur recibieron a su selección con pifias tras eliminación en el Mundial 

Un duro recibimiento tuvo la selección de Corea del Sur, luego de volver a su país tras quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial 2026. 

El combinado asiático terminó en el tercer lugar del Grupo A. En el torneo, vencieron 2-1 a República Checa, y después cayeron 1-0 frente a México y Sudáfrica. 

Con 3 puntos y una diferencia de gol de -1, tampoco les alcanzó para ser uno de los ocho mejores terceros que avanzaron de ronda. 

Según informó EFE, el DT Hong Myung-bo, quien presentó su renuncia, y un grupo de nueve jugadores aterrizaron durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Incheon. 

Ahí, cientos de fanáticos abuchearon al equipo, siendo Hong Myung-bo uno de los principales apuntados. 

De acuerdo a la agencia local Yonhap, las autoridades tuvieron que acordonar el trayecto de la delegación. Asimismo, el equipo no entregó declaraciones a la prensa. 

Y además, el presidente del país, Lee Jae-myung, ordenó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigar las causas del fracaso en el Mundial y la responsabilidad de la Federación Surcoreana de Fútbol.

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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