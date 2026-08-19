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Camioneros exigen frenar aumento del diésel: “Ya no tenemos margen de absorber nuevas y fuertes alzas”

Los gremios del transporte de carga por carretera enviaron una carta al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según consignó 24Horas, el sector solicita que el incremento se limite a un ajuste cercano a los $30 por litro. Argumentando que cualquier cálculo superior vulneraría el marco legal vigente y rompería los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo en marzo.

Patricia Schüller Gamboa
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Camioneros exigen frenar aumento del diésel: “Ya no tenemos margen de absorber nuevas y fuertes alzas”

Los gremios del transporte de carga por carretera enviaron una carta al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para exigir que la próxima variación en el precio del petróleo diésel se atenga estrictamente a la regla del Mepco a contar de este jueves 20 de agosto.

Según consignó 24Horas, el sector solicita que el incremento se limite a un ajuste cercano a los $30 por litro. Argumentando que cualquier cálculo superior vulneraría el marco legal vigente y rompería los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo en marzo.

Desde las agrupaciones rechazaron cualquier alternativa administrativa que supere ese techo. Advirtieron que el costo no puede ser absorbido por los transportistas sin traspasarse finalmente al consumidor final ni afectar la sostenibilidad financiera de las empresas.

“Manifestamos nuestro enérgico rechazo a cualquier opción distinta, ya que sólo perjudicaría de forma directa a la ciudadanía. Eso implicaría incumplir un acuerdo planteado por el propio Ejecutivo y dañar las confianzas construidas a partir del mes de marzo”, afirmaron a través de una declaración pública.

“Las empresas de transporte de carga ya no tenemos margen de absorber nuevas y fuertes alzas que atenten contra la sostenibilidad de la industria. Y la sobrevivencia de nuestras empresas”, manifestaron los gremios a través de una declaración pública.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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