Usach y Gobierno de Santiago capacitan en inglés a municipios de la RM para fortalecer su vinculación internacional

Funcionarias y funcionarios públicos de los 52 municipios de la Región Metropolitana podrán postular al curso “English for Municipal Employees”. Iniciativa que busca fortalecer sus competencias comunicativas en inglés para abordar materias vinculadas con la gestión municipal y la relación con actores internacionales.

El programa contempla una beca completa y se desarrolla en el marco de “Santiago Global”. Programa estratégico del Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado mediante una alianza entre la Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI) del Gobierno de Santiago y la Universidad de Santiago de Chile.

Este programa de inglés se ha desarrollado a través de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y el Departamento de Lingüística y Literatura de la Facultad de Humanidades, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Asimismo, cuenta con el apoyo del Departamento de Seguridad del Gobierno de Santiago.

La iniciativa busca contribuir a la internacionalización estratégica de la Región Metropolitana. Fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales para establecer vínculos y desarrollar intercambios con ciudades, organismos multilaterales y agencias de desarrollo.

En esta convocatoria, el curso considera dos áreas de la gestión local: política pública y seguridad pública. Las clases comenzarán el 18 de noviembre y estarán orientadas a que las y los participantes desarrollen herramientas para interpretar documentos relacionados con políticas públicas. Discutir desafíos de la gestión pública, comunicar prioridades municipales y elaborar presentaciones e informes en inglés.

De esta manera, la capacitación apunta a facilitar la comunicación de agendas municipales en contextos internacionales y el intercambio de experiencias y conocimientos con instituciones y organizaciones de otros países.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de octubre.