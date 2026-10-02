Qué hacer en Viña del Mar: conoce las actividades y panoramas imperdibles para disfrutar durante octubre

Octubre trae una nueva programación cultural a Viña del Mar, con actividades que incluyen música, cine y exposiciones de arte. Durante el mes, distintos espacios de la ciudad ofrecerán alternativas gratuitas y pagadas para quienes quieran disfrutar de la cultura y el entretenimiento.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar durante octubre, puedes encontrar panoramas para distintos intereses, desde presentaciones de ópera y concursos internacionales de música hasta funciones de cine y muestras de artistas nacionales e internacionales.

Qué hacer en Viña del Mar: disfruta de ópera y música durante octubre

La Traviata: Ópera y música clásica

Dirección: Teatro Municipal de Viña del Mar, Valparaíso.

La Traviata llegará al Teatro Municipal de Viña del Mar los días 17 y 18 de octubre, en una coproducción entre el recinto y Lírica Disidente. La presentación corresponde a una de las óperas más reconocidas del compositor italiano Giuseppe Verdi y cuenta la historia de Violetta Valéry, una mujer que enfrenta el amor, las decisiones personales y las expectativas de la sociedad.

Si estabas pensando qué hacer en Viña del Mar, las entradas serán liberadas los días 8 y 9 de octubre. Los horarios y la información para acceder a ellas serán anunciados próximamente.

SIGALL 50

Dirección: Teatro Municipal de Viña del Mar, Valparaíso.

Viña del Mar presenta una nueva edición del Concurso Internacional de Ejecución Musical Dr. Luis Sigall, que este 2026 celebra sus 50 años con una versión dedicada al canto. El certamen se desarrollará entre el 4 y el 9 de octubre y reunirá a ocho jóvenes intérpretes provenientes de siete países. Además, las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa.

La programación comenzará el domingo 4 de octubre a las 18:00 horas con un concierto inaugural en el Teatro Municipal de Viña del Mar, a cargo de la Orquesta de Cámara PUCV. Luego, el martes 6 se realizará la etapa semifinal, con presentaciones a las 14:00 y 17:00 horas, mientras que la gran final está programada para el viernes 9 de octubre a las 18:00 horas.

Qué hacer en Viña del Mar: conoce las exposiciones de arte disponibles durante octubre

Exposición: “estuvesiendopaisaje”

Dirección: Parque Quinta Vergara, Errázuriz, 563 y 596, Viña del Mar, Valparaíso.

El Museo Palacio Vergara será escenario de la exposición “estuvesiendopaisaje”, una muestra de Palito Wood que cuenta con la curatoría de Samuel Toro. La inauguración se realizó el sábado 12 de septiembre y la exposición permanecerá disponible hasta el 15 de noviembre de 2026.

La propuesta artística explora la relación entre la representación y la experiencia física y material, abordando conceptos vinculados al paisaje y al territorio. Además, puedes visitarla de martes a domingo, entre las 10:00 y las 17:30 horas, y cuenta con entrada gratuita.

Exposición: “Animaticon”

Dirección: Parque Quinta Vergara, Errázuriz, 563 y 596, Viña del Mar, Valparaíso.

El Museo Palacio Vergara presenta “Animaticon”, una exposición del destacado artista colombiano Johnny López, bajo la curaduría de Ernesto Muñoz. La muestra reúne una selección de obras que exploran el encuentro entre culturas ancestrales, identidad y contemporaneidad a través del particular lenguaje visual desarrollado por el artista.

La exposición estará disponible hasta el 22 de noviembre de 2026, por lo que se podrá visitar durante octubre como parte de los panoramas culturales de Viña del Mar. La muestra está abierta de martes a domingo, entre las 10:00 y las 17:30 horas, y cuenta con entrada gratuita.

Qué hacer en Viña del Mar: ciclos de cine gratuitos para disfrutar durante octubre

Ciclo de cine gratuito: películas dirigidas por mujeres en Viña del Mar

Dirección: Sala Aldo Francia, Museo Palacio Rioja, Quillota N° 214, Viña del Mar, Valparaíso.

Durante octubre, Viña del Mar contará con una nueva edición de “Travesía Cinematográfica, Mujeres en Foco”, un ciclo que reúne cuatro películas dirigidas por mujeres y que abordan distintas historias y perspectivas del cine latinoamericano.

Las funciones se realizarán entre el 6 y el 27 de octubre y serán gratuitas. La programación contempla cuatro producciones y, además, dos de las jornadas incluirán conversatorios.

Ciclo de cine gratuito presenta clásicos de Sergio Leone en Viña del Mar

Dirección: Sala Aldo Francia, Museo Palacio Rioja, Quillota N° 214, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar durante octubre, la Sala Aldo Francia del Museo Palacio Rioja será escenario de una nueva edición del ciclo “Cine de Autor”, dedicado al reconocido director italiano Sergio Leone.

Las funciones se realizarán todos los miércoles de octubre a las 16:00 horas, comenzando el 7 de octubre hasta finalizar el 28 de octubre. La actividad es gratuita y para mayores de 14 años, además, el ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo del recinto.