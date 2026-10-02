Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para celebrar Halloween sin cocinar

Halloween se celebra este año el sábado 31 de octubre, una fecha que muchas personas aprovechan para reunirse con amigos, salir disfrazadas o simplemente hacer un panorama diferente. Y para quienes prefieren no pasar la jornada preparando comida en casa, los tenedores libres pueden ser una alternativa.

En Santiago existen restaurantes que permiten resolver una comida completa sin tener que cocinar. Además, algunos funcionan hasta la noche, por lo que pueden servir como punto de encuentro antes de continuar con alguna fiesta o actividad de Halloween.

Qué hacer en Santiago: una alternativa para comenzar Halloween con comida peruana

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre puede ser una alternativa para quienes quieran comenzar la noche de Halloween con una comida abundante. Su buffet está centrado en la gastronomía peruana y reúne distintas preparaciones para recorrer durante la visita.

Entre sus opciones se encuentran ceviches, causas, arroz con mariscos, lomo saltado y ají de gallina, además de postres tradicionales. Así, quienes prefieren pescados y mariscos pueden encontrar alternativas diferentes a las carnes.

El restaurante también funciona durante la noche. Actualmente atiende de lunes a sábado entre las 12:00 y las 00:00 horas, mientras que los domingos funciona hasta las 23:00.

Qué hacer en Santiago: buffet y tragos para reunirse antes de salir

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Otra alternativa para una reunión previa a Halloween es Pachamama Tenedor Libre. El restaurante cuenta con un buffet que reúne carnes a la parrilla, ensaladas, acompañamientos y postres, por lo que permite que cada integrante del grupo pueda elegir distintas preparaciones.

El local también tiene una propuesta de coctelería y realiza Happy Hour de lunes a viernes, aunque el sábado 31 de octubre no corresponde a ese horario promocional. Por eso, para la noche de Halloween, el atractivo principal es su horario extendido y la posibilidad de comer antes de continuar el panorama.

Actualmente funciona de lunes a sábado entre las 12:30 y las 00:00 horas. Los domingos atiende hasta las 23:00.

Pachamama está ubicado en Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Qué hacer en Santiago: buffet para comer antes de una fiesta de Halloween

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior es otra opción para quienes quieran juntarse a comer antes de continuar con las actividades de Halloween. El restaurante ofrece un buffet con parrilladas, comida internacional, sushi, pastas y postres, entre otras preparaciones.

Su horario también permite organizar una salida nocturna. De lunes a sábado funciona durante el almuerzo y vuelve a abrir entre las 20:00 y las 23:00 horas. Los domingos atiende entre las 12:30 y las 18:00.

El local está ubicado en Portugal 198, Santiago Centro, por lo que puede ser una alternativa para quienes quieran comer en el centro antes de continuar hacia otros panoramas de Halloween.

Tres opciones para comer antes de celebrar Halloween

Los tenedores libres pueden ser una alternativa para quienes quieren reunirse a comer antes de continuar con un panorama de Halloween, sin tener que preparar comida en casa.

Perú Mágico ofrece una propuesta centrada en la gastronomía peruana y extiende su atención hasta la medianoche. Pachamama también funciona hasta las 00:00 horas los sábados y cuenta con un buffet amplio. Panda Junior, en tanto, tiene un segundo horario nocturno hasta las 23:00 horas.

Eso sí, estos restaurantes no han sido incluidos porque tengan una actividad temática de Halloween anunciada, sino porque sus horarios y modalidad de buffet permiten utilizarlos como parte de un panorama para esa fecha.

Para quienes quieran continuar la noche después de comer, Santiago también tendrá actividades especiales de Halloween el sábado 31 de octubre. Entre ellas se encuentra una fiesta en Bar Portugal, programada entre las 22:00 y las 04:00 horas, y otra celebración en el Renaissance Santiago Hotel, entre las 21:00 y las 03:00.