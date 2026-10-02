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VIDEO: Así espera Bogotá la gira de los surcoreanos de BTS por América Latina
Para las fanáticas colombianas, BTS representa mucho más que música. El grupo surcoreano también se ha convertido en una comunidad que impulsa viajes, proyectos y distintas formas de celebración. Este viernes, BTS inicia en Bogotá su esperada gira por América Latina. La llegada del grupo ha generado entusiasmo entre sus seguidoras, conocidas como Army.