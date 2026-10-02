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Investigan hallazgo de una pierna humana en extracción de áridos en La Florida

Según informó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, el hallazgo ocurrió durante la mañana de este viernes. Tras conocerse el hecho, personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI se trasladó hasta el lugar para realizar las primeras diligencias.

Eduardo Córdova
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Investigan hallazgo de una pierna humana en extracción de áridos en La Florida

La Fiscalía ECOH confirmó el inicio de una investigación tras el hallazgo de una pierna humana en La Florida. El resto fue encontrado en el sector de una extracción de áridos.

Según informó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, el hallazgo ocurrió durante la mañana de este viernes, recogió Radio Biobío.

Tras conocerse el hecho, personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI se trasladó hasta el lugar para realizar las primeras diligencias.

El sitio del suceso se encuentra cerca de la intersección de las calles Miguel Mujica y Rafael Matus, en la comuna de La Florida.

PDI realizará diligencias para esclarecer el hallazgo

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, los detectives trabajarán en el lugar para determinar el origen del resto humano.

Asimismo, se espera que las diligencias permitan establecer la identidad de la persona a la que corresponde la extremidad y las circunstancias en que llegó hasta el sector.

Por ahora, no se han informado otros antecedentes sobre el hallazgo. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios Metropolitana.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía ECOH
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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