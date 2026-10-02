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Ministro Quiroz confirma eliminación de programa “Yo elijo mi PC” del Presupuesto

El titular de Hacienda, en entrevista con Radio Infinita, indicó que el Gobierno analizó más de 600 programas para elaborar el Presupuesto 2027. Y detectó que este beneficio “tenía problemas”, aunque no los explicó.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministro Quiroz confirma eliminación de programa “Yo elijo mi PC” del Presupuesto

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno eliminó del Presupuesto 2027 el programa “Yo elijo mi PC” de la Junaeb, que entrega computadores a estudiantes desde hace 17 años. En 2026 benefició a más de 96 mil alumnos de todo el país.

En entrevista con Radio Infinita, Quiroz indicó que el Gobierno analizó más de 600 programas para elaborar el Presupuesto 2027. Y detectó que este beneficio “tenía problemas”, aunque no los explicó.

“Uno va evaluando programas, aquí se han evaluado más de 600 programas. A lo largo de los años, este no es el Gobierno que empieza a evaluar programas, se vienen evaluando”, indicó.

“Muchos se encuentran con hallazgos, que tienen problemas, que no llegan a toda la población. O que a lo mejor llegan a población muy pequeña”, agregó.

Acerca de los problemas específicos del programa “Yo elijo mi PC”, el ministro respondió que “no recuerdo este en particular, pero de seguro tenía hallazgos”.

Sobre la parafina: “Los datos son los datos”

Quiroz también explicó su afirmación de que “hoy día nadie consume parafina, porque a estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo”. Esto al comentar el alza de los combustibles.

Añadió que “la frase creo que no fue la mejor, pero los datos son los datos, el 94% de la parafina se consume hasta septiembre y el resto del año se consume solo un 1% por mes aproximadamente, promedio”.

Agregó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) “saca la parafina estos meses del IPC, así que a eso me refería con el tema”.

Finalmente, recalcó que “la parafina sigue teniendo un subsidio del orden de 280 pesos por litro, entonces la parafina ha subido, pero el Estado sigue haciendo un esfuerzo por contener esa alza”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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