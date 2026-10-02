Impacto en México: exalumnos atacan escuela con armas blancas y explosivos caseros y matan a subdirectora

Dos jóvenes de 18 años atacaron una escuela en México y provocaron la muerte de la subdirectora del establecimiento. Además, otras tres personas resultaron heridas durante el hecho.

Los agresores son dos hermanos y exalumnos del recinto educativo. El ataque ocurrió en una escuela secundaria de Torreón, en el estado de Coahuil, recogió Emol.

Según informó el fiscal estatal, Federico Fernández, los jóvenes utilizaron armas blancas y presuntamente algún tipo de explosivo casero.

“Evidentemente es una agresión brutal”, señaló el fiscal a periodistas. Asimismo, descartó por ahora el uso de armas de fuego durante el ataque.

Tras la agresión, las autoridades se trasladaron hasta el establecimiento. Mientras tanto, los estudiantes permanecieron resguardados dentro de la escuela.

Detonaciones y estudiantes afectados

De acuerdo con los primeros reportes, en los alrededores del recinto se escucharon varias detonaciones. Estas habrían correspondido a petardos y bombas molotov.

Además, videos difundidos en redes sociales muestran a estudiantes intentando esconderse durante el incidente.

En paralelo, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad. También atendieron a los alumnos y profesores afectados por la situación.

Entre los heridos se encuentra un menor de edad que fue encontrado en uno de los baños de la escuela.

El adolescente presentaba lesiones visibles en el rostro, la cabeza y uno de sus brazos. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo evacuaron del establecimiento.

Tras recibir atención inicial en el lugar, el menor fue trasladado a un centro asistencial para continuar con la evaluación médica.

Autoridades investigan el ataque en Torreón

El ataque ocurrió en la Secundaria número 13, ubicada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón.

Frente a la emergencia, el Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación con las autoridades de Coahuila para esclarecer lo ocurrido.

Además, el organismo confirmó que colaborará con las investigaciones correspondientes. Asimismo, lamentó la muerte de la subdirectora del establecimiento.

El Gabinete de Seguridad también expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. A su vez, manifestó su solidaridad con la comunidad educativa afectada.

“Las instituciones federales mantienen coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento al caso”, sostuvo el organismo.