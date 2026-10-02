Histórico de Colo Colo y primer presidente del Sifup: La destacada trayectoria del fallecido Caupolicán Peña 

Tristeza generó este jueves en el fútbol chileno el anuncio del fallecimiento de Caupolicán Peña, histórico exjugador de Colo Colo, quien murió a los 96 años.
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El exfutbolista, quien murió este jueves a los 96 años, hizo toda su carrera en el Cacique como jugador. Además, en su faceta de entrenador dirigió a diferentes clubes y la selección chilena, y también fue profesor normalista.
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