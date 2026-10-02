Qué hacer en Santiago: conoce los tenedores libres donde los niños pueden comer gratis

En la Región Metropolitana hay distintos tenedores libres que ofrecen promociones para niños, con opciones que permiten acceder al buffet de manera gratuita o por un valor preferencial.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, estas alternativas reúnen diferentes tipos de comida y propuestas para compartir en familia. Los beneficios varían según cada local, por lo que algunos permiten que los niños coman gratis hasta determinada edad, mientras que otros establecen condiciones para acceder a la promoción.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres donde los niños comen gratis según su edad

Parrilla Libre Buenos Aires

1) Dirección: Calle Libertad 37, Santiago, Región Metropolitana.

2) Dirección: Nueva San Martin 115, Maipú, Región Metropolitana.

El tenedor libre permite que los niños de 0 a 4 años ingresen de manera gratuita, mientras que los niños de 5 a 12 años tienen un valor de $13.500.

Ofrecen tres horas para disfrutar de un buffet con distintos cortes de carne, salsas, cremas, consomés, embutidos, acompañamientos, postres y helados, todos incluidos en el servicio.

Además, el local cuenta con un beneficio para quienes celebran su cumpleaños. Durante todo el mes de su cumpleaños, la persona puede acceder al tenedor libre de manera gratuita si asiste acompañada de cuatro adultos y presenta su cédula de identidad.

Ay Lupita

Dirección: Constitución 143, Providencia, Región Metropolitana.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago junto a los más pequeños, Ay Lupita es un restaurante de comida mexicana que cuenta con tenedor libre.

Los menores de 0 a 4 años pueden comer gratis, mientras que los niños de 5 a 11 años tienen un valor de $9.990. El tenedor libre permite disfrutar de preparaciones como tacos de pastor, pollo, cochinita y res, tacos de birria, quesadillas y burritos, además, tienen una duración de tres horas.

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago, Región Metropolitana.

Panda Junior cuenta con un beneficio especial para las familias que buscan qué hacer en Santiago durante la semana. De lunes a viernes, los niños menores de 6 años pueden acceder al buffet de manera gratuita, por lo que es una alternativa para disfrutar de una comida junto a los más pequeños.

El buffet ofrece distintas preparaciones, entre ellas carnes a la parrilla, sushi, ensaladas y postres. Además, el restaurante incorporó una isla de ramen en la que los visitantes pueden armar su propio bowl con ingredientes como camarones, carne, cerdo, verduras y huevo.

Qué hacer en Santiago: opciones con beneficios para disfrutar en familia

Rey camarón

Dirección: Constitución 151, Providencia, Región Metropolitana.

El local cuenta con un beneficio para niños de distintas edades, ya que, desde los 0 a 4 años pueden acceder al tenedor libre de manera gratuita, mientras que quienes tienen entre 5 y 11 años pagan $10.990.

La propuesta incluye preparaciones como bolsa de mariscos al estilo Luisiana, chupe de mariscos, empanadas de camarón queso y de pino de mariscos, paila marina, ceviche, pescado frito y postres. El tenedor libre está disponible todos los días desde las 13:00 horas, por lo que las familias pueden visitar el local durante el horario de almuerzo.

El Gordito Tenedor Libre

Dirección: Av. Larraín 6011, La Reina, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago junto a los más pequeños, El Gordito Tenedor Libre cuenta con una promoción especial para familias de lunes a viernes. Los niños de hasta 12 años pueden comer gratis, con la condición de que haya un adulto que pague el tenedor libre por cada niño.

La propuesta incluye carnes y parrilla, pastas, platos calientes, papas fritas, acompañamientos y postres, además de distintas alternativas de cocina peruana y chilena. El local también busca ofrecer un espacio familiar, donde los niños puedan entretenerse mientras disfrutan de la comida.

El beneficio para niños gratis no aplica durante los fines de semana ni los días feriados, además, el local cuenta además con estacionamiento y funciona entre las 13:00 y las 23:00 horas.