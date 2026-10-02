El mandatario ucraniano apunta a una posible intensificación de los ataques rusos de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. “La táctica de Putin consiste en escalar el conflicto tanto como sea posible, y lo hará. Y a medida que se acerquen las elecciones de mitad de mandato de Trump, lo hará cada vez más”, vaticina Zelenski.