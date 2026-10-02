Ciudadanía y mundo político se distancian en evaluación del Gobierno, economía y rol del Estado

La ciudadanía y los actores políticos coinciden en buena parte de los problemas que enfrenta Chile, pero muestran importantes diferencias al momento de evaluar su urgencia, impacto cotidiano y las respuestas que esperan. Así lo revela la medición de septiembre de Brecha Pública UCEN–Qualiz, estudio que compara simultáneamente las percepciones de la población con las de actores vinculados a la actividad política.

Uno de los principales cambios se produce en la evaluación del Gobierno. La desaprobación del Presidente entre la ciudadanía aumentó desde 50,5% en agosto a 60,7% en septiembre. Mientras su aprobación cayó de 36,5% a 24,9%. En el Panel Político, en tanto, la desaprobación llega a 53,1% y la aprobación a 40,6%. El resultado invierte lo registrado en agosto, cuando los actores políticos presentaban una visión más crítica que la ciudadanía.

La distancia aumenta al evaluar el cumplimiento de compromisos: 60,8% de los ciudadanos considera que el Presidente ha cumplido “ninguna o casi ninguna” de sus promesas, percepción que alcanza 31,2% entre los integrantes del Panel Político.

Otra de las principales brechas aparece en las prioridades económicas. Para 68,8% del Panel Político, la creación de empleo debería ser la principal urgencia de los próximos seis meses, frente a 26,1% de la ciudadanía. Entre los ciudadanos, 33,9% prioriza controlar el costo de vida y la inflación y 13,4% mejorar salarios e ingresos. Además, 38,4% espera que la situación económica de su hogar empeore, frente a 21,9% del Panel.

En seguridad existe mayor coincidencia respecto del diagnóstico. La delincuencia es mencionada como preocupación por 76,4% de la ciudadanía y 81,2% del Panel Político. Las expectativas, sin embargo, difieren: 39,8% de los ciudadanos cree que la seguridad mejorará mucho durante los próximos seis meses, frente a 18,8% del Panel.

Una de las mayores distancias se registra en la visión sobre el Estado. El 58,1% de la ciudadanía se identifica con un modelo que garantice directamente la provisión universal de derechos sociales, frente a 40,6% del Panel. En contraste, 46,9% de los actores políticos prefiere un Estado que concentre la ayuda en los sectores más vulnerables y donde privados gestionen y provean servicios básicos. Esa opción alcanza solo 11,3% entre los ciudadanos.

El estudio también detecta diferencias al analizar el escenario político. Un 62,5% del Panel considera que partidos y liderazgos opositores no se han organizado adecuadamente para ejercer su rol, frente a 29,5% de la ciudadanía.

Otro resultado aparece en la percepción sobre las empresas. Ante la pregunta sobre qué empresa privada realiza un mayor bien a Chile y su gente, 29,3% de los ciudadanos responde espontáneamente “ninguna/nadie”, cifra que en agosto llegaba a 19,1%. Entre los integrantes del Panel, la respuesta alcanza 12,5%.

Brecha Pública concluye que la distancia entre ciudadanía y mundo político no necesariamente radica en identificar problemas distintos. Sino en cómo se jerarquizan y cómo se experimentan sus efectos en la vida cotidiana.

Moreno: “Seis de cada diez ciudadanos creen que no ha cumplido ninguna o casi ninguna de sus promesas”

Para Marco Moreno, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, “el dato más delicado para el Gobierno no es el 61% de desaprobación, sino que seis de cada diez ciudadanos creen que no ha cumplido ninguna o casi ninguna de sus promesas. Eso muestra un problema distinto. La discusión comienza a desplazarse desde las expectativas hacia los resultados. Y cuando un Gobierno empieza a ser evaluado por lo que efectivamente entrega, el relato tiene cada vez menos capacidad para compensar la falta de resultados percibidos”, aseguró.

La medición se realizó entre el 22 y 29 de septiembre de 2026. El Panel Ciudadano incluyó 623 adultos de las 16 regiones, con un margen de error informado de ±4,7% y 95% de confianza. El Panel Político —integrado por parlamentarios, exministros y exsubsecretarios, dirigentes partidarios y asesores o exasesores— es no probabilístico y sus resultados corresponden a una radiografía cualificada de actores del mundo político.