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Exministro Monckeberg llama a retirar reforma de seguridad

En Radio Cooperativa, el exsecretario de Estado valoró la disposición del Presidente José Antonio Kast a retirar la iniciativa y sostuvo que materializar ese gesto podría facilitar la negociación.

Patricia Schüller Gamboa
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Exministro Monckeberg llama a retirar reforma de seguridad

El exministro, Cristián Monckeberg, llamó al Gobierno a concretar de inmediato el retiro de la reforma constitucional de seguridad. Esto como una señal que permita destrabar las conversaciones y construir un acuerdo con la oposición.

En Radio Cooperativa, Monckeberg valoró la disposición del Presidente José Antonio Kast a retirar la iniciativa y sostuvo que materializar ese gesto podría facilitar la negociación.

“Si a mí me permitieran una sugerencia, yo hoy día mismo mandaría un oficio para retirar el proyecto si yo fuera del Gobierno. Y lo retiro, no más. Se acabó. Y doy una señal potente y se acabó si eso significa que vamos a avanzar“, planteó.

La discusión se produce después de que el Gobierno y un grupo de parlamentarios acordaran tres ejes para una nueva reforma de seguridad, durante una reunión en Cerro Castillo.

Los comités de senadores de oposición se desmarcaron de esa fómula y exigieron retirar la propuesta inicial sin condiciones.

Según consignó el medio citado, Monckeberg defendió el pragmatismo del Mandatario y afirmó que la oposición también debe contribuir a generar consensos, destacando el papel que puede desempeñar la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en la Comisión de Constitución.

Cuestionó además los reproches hacia el senador Pedro Araya (PPD) por su disposición a dialogar con el Ejecutivo y sostuvo que los acuerdos en seguridad requieren esfuerzos de ambos sectores.

 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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