“Sentí que el avión iba en picada”: Piloto apuñalado detalla cómo evitó tragedia en vuelo de Flydubai

El piloto indio, Smit Machchhar, quien fue apuñalado por un compañero en la cabina de un vuelo de Flydubai, entregó detalles de cómo logró evitar una tragedia en el dramático incidente ocurrido el pasado miércoles.

Machchhar habló en una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi. En la conversación, el piloto relató el momento en que, gravemente herido, consiguió abrir la puerta de la cabina del avión, para que otros pasajeros redujeran el atacante.

En el diálogo, según consignó Emol, el hombre indicó que “llevo 17 años volando, señor, y soy capitán desde hace 11 años. Puedo saber, incluso con los ojos cerrados, lo que está pasando en el avión. Cuando estaba en el suelo, sentí que el avión iba en picada”.

“Sabía perfectamente que la puerta estaba justo ahí, solo tenía que hacer un último esfuerzo para abrirla”, sostuvo.

En la misma línea, mencionó: “Y aún así me seguían golpeando. Simplemente la abrí, señor, y los demás entraron”.

“Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera”, expresó.

Cabe destacar que Machchhar pilotaba el vuelo FZ1073 entre Dubai y Tel Aviv, cuando su compañero de cabina lo atacó y presuntamente intentó estrellar la aeronave.

El hombre, quien ha sido descrito como un héroe, pudo enviar una señal de emergencia. Además, abrió la cabina de los pilotos durante el altercado, mientras el avión descendía.

En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores indio confirmó que el piloto experimenta una mejoría en su estado de salud. Asimismo, fue trasladado desde el hospital de Tabuk (Arabia Saudita) a un centro médico en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para continuar su recuperación