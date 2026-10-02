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Estudiantes de la UC se preparan para elegir nueva federación: Cinco listas disputarán votación

La primera vuelta se llevará a cabo entre el martes 6 y el miércoles 7 de octubre, y las listas en competencia son Nueva Acción Universitaria (NAU), Amanecer, Movimiento Gremial, Solidaridad y Avanzar.

Leonardo Medina
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Estudiantes de la UC se preparan para elegir nueva federación: Cinco listas disputarán votación

Los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (PUC) se alistan para votar la próxima semana en las elecciones de la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC).

En total, serán cinco las listas que disputarán la votación, cuya primera vuelta se realizará entre el martes 6 y el miércoles 7 de octubre. A su vez, en caso de no haber una mayoría absoluta, la segunda vuelta se llevaría a cabo los días 20 y 21 del mismo mes

Además, en la votación se elegirán a los representantes para la Consejería Superior y las Consejerías Territoriales.

El proceso estará marcado por los hechos de violencia ocurridos este jueves, durante la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Aquí, un grupo de manifestantes y encapuchados agredió a estudiantes pertenecientes a los movimientos Gremial y Solidaridad.

Las cinco listas

En cuanto a las listas que disputarán la elección, estas corresponden a: Amanecer, Movimiento Gremial, Solidaridad, Avanzar y Nueva Acción Universitaria (NAU), que buscará mantener el control de la FEUC.

Según consignó Emol, en el movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU), cercano al PS, la candidata a la presidencia es Florencia Yáñez, estudiante de Derecho.

Por Amanecer, Maksim Baeza (Juventudes Comunistas), estudiante de quinto año de Diseño y consejero territorial del campus Lo Contador, figura en la candidatura presidencial, 

En el Movimiento Gremial, competirá para la presidencia Trinidad Peters, estudiante de quinto año de Ingeniería Civil. 

Respecto a Solidaridad, encabeza la lista la estudiante de cuarto año de Enfermería, Josefina Wünkhaus, quien también es consejera territorial de su carrera.

Por último, Avanzar tiene como carta presidencial al estudiante de cuarto año de Ingeniería Comercial y actual consejero territorial, Rodrigo Olalde.

Cabe destacar que, además de presidente, cada lista también incluye candidaturas para primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer secretario ejecutivo y segundo secretario ejecutivo.

Source Texto: La Nación/Foto: Radio Agricultura
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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