Matilde Burgos llega a Chilevisión

Chilevisión anuncia la incorporación de la periodista Matilde Burgos a su departamento de prensa, quien asumirá la conducción de Chilevisión Noticias AM fin de semana los sábados y domingos a partir del 31 de octubre.

Burgos cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el periodismo televisivo chileno. Trabajó 17 años en el Departamento de Prensa de Canal 13. Desde 2012 forma parte de CNN Chile, donde conduce el espacio informativo Hoy es noticia. Es además creadora del programa de entrevistas CNN Íntimo, que lleva 12 temporadas al aire.

Entre otros reconocimientos, el 2018 obtuvo el Premio Raquel Correa, como mejor entrevistadora. Galardón otorgado por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas.

“La valiosa experiencia de Matilde combina el rigor de la entrevista de contingencia con una mirada profundamente humana. A lo que se suma su capacidad para conducir un programa de actualidad de cinco horas”, señala Jorge Cabezas, director de Prensa de Chilevisión.

“Estoy muy contenta de integrarme a un gran equipo profesional”

Sobre este nuevo paso en su carrera, Matilde Burgos afirma: “Estoy muy contenta de integrarme a un gran equipo profesional y humano al que conozco bien. Y de poder combinar mis tareas en CNN Chile con un proyecto desafiante y atractivo en Chilevisión”.

Matilde Burgos compatibilizará sus nuevas funciones en el Departamento de Prensa de Chilevisión con la conducción de Hoy es noticia y CNN Íntimo en CNN Chile. Su primera cobertura especial para el canal será en Perú. Durante la visita del Papa León XIV en noviembre próximo.

En “Chilevisión Noticias AM” de los fines de semana, Burgos reemplazará al periodista Rafael Cavada. Este se integró al equipo de reportajes de Prensa y a la conducción del segmento internacional en canal CHV Noticias en TV de Pago.