Qué hacer en Concepción: dónde encontrar restaurantes con opciones vegetarianas

Entre restaurantes y locales especializados, es posible encontrar hamburguesas, completos, bowls, platos de fondo, sándwiches y otras preparaciones elaboradas a base de ingredientes vegetales.

Por lo que, si buscas qué hacer en Concepción y quieres conocer opciones para disfrutar de este tipo de gastronomía, existen locales que ofrecen cartas completamente veganas y vegetarianas.

Qué hacer en Concepción: conoce alternativas vegetarianas con sabores y preparaciones variadas

Govinda’s Vegan

Dirección: Cochrane 214, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción Govinda’s Vegan cuenta con distintas preparaciones de cocina vegana. Entre sus alternativas se encuentran hamburguesas elaboradas con seitán o tofu, acompañadas de ingredientes como tomate, palta, champiñones, choclo, pepinillos y queso vegano.

El menú también incluye opciones como completos con salchicha vegana, chorrillanas preparadas con papas fritas, seitán, salchicha, chorizo y queso vegano, además de diferentes platos de fondo. Entre estos se pueden encontrar preparaciones como lentejas con bife de seitán, spaghetti con crema de espinaca y salsa boloñesa, charquicán con proteína de soya y pastel de choclo.

lü Restaurante Vegetariano

Dirección: Ongolmo 54, Concepción, BioBío.

El local se encuentra a pasos del centro de la ciudad y cuenta con preparaciones de wok y obento. Su carta también incorpora diferentes opciones de bebidas, entre ellas bubble tea, té frío y preparaciones con frutas.

Dentro de estas alternativas se encuentran bebidas con té jazmín, té rojo y té oolong, además de opciones con tapioca, queso crema, maracuyá, mango, berries, frutilla y piña. El local combina sus preparaciones vegetarianas con una carta de bebidas inspiradas en sabores asiáticos.

Qué hacer en Concepción: restaurantes con hamburguesas, completos y platos veganos

Ital VeganStore

Dirección: Colo Colo 357, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres encontrar alternativas de alimentación vegana, Ital VeganStore es una opción ubicada en el centro de la ciudad. El restaurante ofrece preparaciones elaboradas completamente a base de ingredientes vegetales, con una carta que incluye opciones para distintos gustos.

Entre sus alternativas se pueden encontrar completos, sándwiches y almuerzos, además de preparaciones dulces como tortas y galletas. También cuenta con batidos y otras bebidas para acompañar las comidas. Parte de su propuesta utiliza masas integrales y busca incorporar ingredientes nutritivos en sus preparaciones.

Vegan Brothers

Dirección: Avenida Paicaví 324, Concepción, BioBío.

Vegan Brothers cuenta con una carta amplia que adapta distintas preparaciones a una propuesta basada en ingredientes de origen vegetal. La carta incluye opciones como hamburguesas con queso vegano, tocino vegetal, palta, champiñones, cebolla caramelizada, rúcula, alcachofa y diferentes salsas. También cuentan con burritos con base de arroz o quinoa, proteína a elección, verduras y queso mozzarella vegano.

El restaurante también ofrece bowls con alternativas de arroz o quinoa, falafel, seitán, soya, vienesas de tofu y otras proteínas vegetales. A esto se suman acompañamientos como nuggets veganos, arrollados primavera de tofu, albóndigas de verduras, aros de cebolla y papas fritas.

Entre sus opciones también destacan los veganpletos, preparados con vienesas de tofu o seitán, además de alternativas con palta y mayonesa vegana.