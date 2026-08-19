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ENAP confirma que bencinas tendrán un alza de $34,8 pesos y el diésel aumentará $97,4 a partir de este jueves 20

La empresa también informó que el gas licuado vehicular (GLP) disminuirá en $16,8 por litro, mientras que el kerosene (parafina) mantendrá su valor. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había adelantado esta aumento señalando que “tiene que haber un alza, porque la verdad es que los precios han seguido subiendo afuera, tenemos una guerra y vamos a ir subiendo”.

Patricia Schüller Gamboa
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ENAP confirma que bencinas tendrán un alza de $34,8 pesos y el diésel aumentará $97,4 a partir de este jueves 20

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció la tarde de este miércoles que la bencinas de 93 y 97 tendrán un aumento de $34,8 por litro, mientras que el diésel tendrá un alza de $97,4 a partir de este jueves 20 de agosto.

La estatal también informó que el gas licuado vehicular (GLP) disminuirá en $16,8 por litro, mientras que el kerosene (parafina) mantendrá su valor.

Desde ENAP explicaron que la estimación de precios considera “los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa de Golfo de Estados Unidos). Y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles”.

Además, los valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Finalmente, reiteraron que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que ENAP determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había adelantado esta alza señalando que “tiene que haber un alza, porque la verdad es que los precios han seguido subiendo afuera, tenemos una guerra y vamos a ir subiendo”.

“Hoy tenemos las finanzas más ordenadas que antes. Vamos a ir subiendo un poco más paulatinos, esperamos alzas del orden de $30 o algo más en bencina y de $90 o algo por ahí en diésel”, precisó el secretario de Estado.

Camioneros exigen frenar aumento del diésel: “Ya no tenemos margen de absorber nuevas y fuertes alzas”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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