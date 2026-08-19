Home Nacional "“operación imperio Ámsterdam”: camilo huerta quedó co..."

“Operación Imperio Ámsterdam”: Camilo Huerta quedó con arresto domiciliario total

El tribunal decretó la misma medida para los imputados Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hanzi Besoain, Valeska Frías, Karen Atens, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
“Operación Imperio Ámsterdam”: Camilo Huerta quedó con arresto domiciliario total

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional del exchico reality, Camilo Huerta. Está imputado en el marco de la “Operación Imperio Ámsterdam”, por presunto tráfico de marihuana y otros delitos.

El tribunal decretó la misma medida para los imputados Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hanzi Besoain, Valeska Frías, Karen Atens, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

Con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional quedaron los imputados Agustín Saavedra, Cristián Villegas, Ignacio Toledo, Manuel Alambra y Alma González.

También se decretó firma quincenal y arraigo nacional para Vicente Necochea, Erick Ruhl, Tania Calderón y José Miguel Fuentealba.

De acuerdo a la investigación que encabeza la Fiscalía Regional de Aysén, los imputados formaron una organización criminal que se aprovechaba del Dispensario Nacional de cannabis medicinal para el cultivo y comercio ilícito de la droga.

Entre los delitos indagados se encuentran tráfico de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y lavado de activos. Las actividades ilícitas le habrían permitido a la organización obtener ganancias por cerca de 8.000 millones de pesos.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
ENAP confirma que bencinas tendrán un alza de $34,8 pe...

La empresa también informó que el gas licuado vehicular (GLP) disminuirá en $16,8 por litro, mientras que el kerosene (parafina) mantendrá su valor. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había adelantado esta aumento señalando que “tiene que haber un alza, porque la verdad es que los precios han seguido subiendo afuera, tenemos una guerra y vamos a ir subiendo”.

Leer mas
Nacional
Oficialismo responde a Boric por cuestionamientos a la...

Según consignó Radio Cooperativa, el diputado Diego Schalper (RN) criticó el rol de “observador” que tomó el exmandatario en los últimos meses. Lo instó “a no ser un comentarista amnésico y externo”.

Leer mas
Nacional
Kast en Antofagasta: “De estas tragedias podemos apren...

El Mandatario sostuvo que “tenemos que trabajar en que las personas que se han instalado en zonas de alto riesgo tienen que abandonar esas zonas”, señaló. Agregó que el desafío exige enfrentar con decisión la planificación urbana y proyectar el crecimiento regional considerando la disponibilidad de terrenos fiscales y las perspectivas de inversión minera.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/