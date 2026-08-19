“Operación Imperio Ámsterdam”: Camilo Huerta quedó con arresto domiciliario total

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional del exchico reality, Camilo Huerta. Está imputado en el marco de la “Operación Imperio Ámsterdam”, por presunto tráfico de marihuana y otros delitos.



El tribunal decretó la misma medida para los imputados Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hanzi Besoain, Valeska Frías, Karen Atens, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.



Con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional quedaron los imputados Agustín Saavedra, Cristián Villegas, Ignacio Toledo, Manuel Alambra y Alma González.



También se decretó firma quincenal y arraigo nacional para Vicente Necochea, Erick Ruhl, Tania Calderón y José Miguel Fuentealba.



De acuerdo a la investigación que encabeza la Fiscalía Regional de Aysén, los imputados formaron una organización criminal que se aprovechaba del Dispensario Nacional de cannabis medicinal para el cultivo y comercio ilícito de la droga.



Entre los delitos indagados se encuentran tráfico de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y lavado de activos. Las actividades ilícitas le habrían permitido a la organización obtener ganancias por cerca de 8.000 millones de pesos.