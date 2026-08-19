El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional del exchico reality, Camilo Huerta. Está imputado en el marco de la “Operación Imperio Ámsterdam”, por presunto tráfico de marihuana y otros delitos.
El tribunal decretó la misma medida para los imputados Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hanzi Besoain, Valeska Frías, Karen Atens, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.
Con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional quedaron los imputados Agustín Saavedra, Cristián Villegas, Ignacio Toledo, Manuel Alambra y Alma González.
También se decretó firma quincenal y arraigo nacional para Vicente Necochea, Erick Ruhl, Tania Calderón y José Miguel Fuentealba.
De acuerdo a la investigación que encabeza la Fiscalía Regional de Aysén, los imputados formaron una organización criminal que se aprovechaba del Dispensario Nacional de cannabis medicinal para el cultivo y comercio ilícito de la droga.
Entre los delitos indagados se encuentran tráfico de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y lavado de activos. Las actividades ilícitas le habrían permitido a la organización obtener ganancias por cerca de 8.000 millones de pesos.
“Operación Imperio Ámsterdam”: Camilo Huerta quedó con arresto domiciliario total
El tribunal decretó la misma medida para los imputados Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hanzi Besoain, Valeska Frías, Karen Atens, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional del exchico reality, Camilo Huerta. Está imputado en el marco de la “Operación Imperio Ámsterdam”, por presunto tráfico de marihuana y otros delitos.