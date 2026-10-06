Fallece trabajador tras accidente en mina Los Colorados de Vallenar

Un trabajador falleció este martes tras sufrir un accidente en la mina Los Colorados, ubicada en la comuna de Vallenar, Región de Atacama.



El hecho ocurrió a eso de las 6:30 horas, cuando el trabajador fue encontrado a un al costado de un equipo de perforación. Fue trasladado hasta el Hospital Provincial de Huasco, donde se confirmó su fallecimiento.



Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) lamentaron “profundamente el fallecimiento de un trabajador ocurrido durante esta jornada en la faena minera Los Colorados, en la Región de Atacama. Y hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, compañeros de trabajo y seres queridos”.



Señalaron que su equipo regional “ya se encuentra desplegado en el lugar, realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se produjo este lamentable hecho. Las causas se encuentran en proceso de determinación. Y, una vez que existan antecedentes debidamente verificados, serán informados por los canales correspondientes”.