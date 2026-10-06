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Corte de Puerto Montt acogió desafuero del senador Calisto por fraude al Fisco

El fallo del tribunal de alzada estableció que el “examen de los antecedentes recabados en la carpeta investigativa permite apreciar que los hechos materia de la acusación, tienen mérito y resultan plausibles”.

Patricia Schüller Gamboa
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Corte de Puerto Montt acogió desafuero del senador Calisto por fraude al Fisco

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud de desafuero formulada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, respecto del senador independiente Miguel Ángel Calisto Águila, quien está acusado en una causa por fraude al Fisco.

Una vez que esta resolución quede ejecutoriada, la causa podrá avanzar hacia la etapa de preparación juicio oral. Conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

El fallo del tribunal de alzada estableció que el “examen de los antecedentes recabados en la carpeta investigativa permite apreciar que los hechos materia de la acusación, tienen mérito y resultan plausibles”.

Añadió que “se trata entonces de antecedentes serios que permiten superar el control de plausibilidad de la imputación que el Ministerio Público formula acerca de la existencia de un ilícito y participación para la formación de causa en su contra”.

La Corte también concluyó que “como se ha adelantado, el convencimiento preliminar requerido en esta fase previa de desafuero, se obtiene del examen de los antecedentes reunidos en la etapa de investigación, reales, revestidos de seriedad y plausibilidad para dar lugar a la formación de causa respecto del senador Miguel Ángel Calisto Águila, sin perjuicio de lo que se resuelva en el juicio penal”.

La investigación penal del Ministerio Público acusa a 8 imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, en carácter de reiterado. Donde el monto total del perjuicio para el Estado supera los 100 millones de pesos. Entre los acusados por el delito de fraude al Fisco se encuentra el mencionado parlamentario.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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