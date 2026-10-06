Julio César Rodríguez responde a Cecilia Gutiérrez y cuenta por qué está conforme en Mega

Julio César Rodríguez respondió a Cecilia Gutiérrez tras ser cuestionado por su actual etapa profesional en Mega durante un contacto en directo con “Alfombra Roja”, espacio de Canal 13.

Durante la conversación, la periodista abordó la participación del animador en el Festival de Quillota y el evento de Año Nuevo de la Torre Entel. Además, cuestionó sus actuales expectativas laborales.

“Me cuesta creer eso de que te fuiste a Mega y que estás súper contento y tranquilo por hacer el festival de Quillota y el Año Nuevo de la Torre Entel”, afirmó Gutiérrez.

Julio César Rodríguez adelanta proyectos para 2027

Ante el cuestionamiento, el conductor aseguró que su actual etapa profesional contempla iniciativas que todavía no puede revelar.

“Estamos trabajando para el 2027, no puedo decirte lo que estamos haciendo, pero son cosas buenas, diferentes… Yo estoy muy contento con lo que hago en Mega; me gusta la vida que tengo, más tranquila, llegar al canal a las 11 y no a las 6 y media o 7″, respondió.

Sin embargo, Gutiérrez insistió en su planteamiento y cuestionó si Rodríguez estaría reduciendo sus expectativas profesionales.

“¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está el Julio que piensa en grande? Te estás conformando con muy poco, me parece que no es tu esencia”, sostuvo la periodista.

En tanto, Rodríguez explicó que su trabajo en Mega no se limita a sus apariciones frente a las cámaras. Según planteó, también mantiene funciones vinculadas a la creación y desarrollo de contenidos.

El mensaje de Julio César Rodríguez tras la conversación

Luego del intercambio televisivo, Julio César Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para profundizar en su postura y compartió un extracto de la conversación.

“Mi rol como creativo permanece en Mega y no ha sido necesario exponer mis intervenciones para que estas den resultados. Estoy en un momento de mi vida muy feliz, trabajando con un equipo excepcional y liderando, no solo en Mega, sino también en YouTube”, afirmó.

Además, el animador destacó los proyectos que desarrolla fuera de la televisión tradicional a través de YouTube.

“Si hay algo de lo que estoy seguro, es de que hay espacio para todos. ¡Seguimos! Gracias a C13 por la conversación”, cerró el conductor.

Por ahora, Rodríguez confirmó que existen proyectos para 2027, aunque señaló que todavía no puede entregar detalles sobre sus características o eventuales fechas de lanzamiento.