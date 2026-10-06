Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para comer comida china

Si eres fanático de la comida china, los tenedores libres permiten probar varios de sus platos tradicionales durante una misma visita. Desde wantanes y arrollados primavera hasta carne mongoliana, arroz, fideos y preparaciones al wok, existen buffets en Santiago donde la gastronomía china ocupa un lugar importante dentro de la oferta.

Aunque algunos de estos restaurantes también incorporan sushi, carnes, comida peruana y otras preparaciones, tienen suficientes alternativas de cocina china para armar una comida completa. Estas son tres opciones para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren comer platos chinos sin limitarse a una sola preparación.

Qué hacer en Santiago: más de 100 platos de cocina china

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays es probablemente la alternativa más directa para quienes buscan comida china en formato de tenedor libre. Su buffet nació con una fuerte orientación hacia esta gastronomía y reúne más de 100 preparaciones de distintas regiones de China, incluyendo influencias de Cantón, Foshán y Shanghái.

Entre las alternativas aparecen pato al estilo Pekín, pescados al vapor, carne mongoliana, costillar cantonés, pollo Kung Pao, arroz chaufa, tofu y distintas preparaciones con verduras. También hay dim sum y otras elaboraciones que se alejan de los platos chinos más habituales en los restaurantes tradicionales.

La propuesta no se limita exclusivamente a China. El buffet también incluye sushi, carnes, mariscos, pastas y preparaciones peruanas y chilenas. Sin embargo, la cocina china continúa siendo uno de sus principales atractivos.

Qué hacer en Santiago: comida china, sushi y parrilla en un mismo buffet

Buffet Imperial

Dirección: Avenida Departamental 4400, Macul.

Buffet Imperial es una alternativa para quienes quieren comer comida china, pero también desean tener otras opciones disponibles. Su buffet reúne más de 150 preparaciones, con una amplia estación dedicada a la gastronomía china.

Entre sus platos aparecen arrollados primavera, wantanes, baos, carne mongoliana, chapsui de pollo, camarón mandarín, costillar de cerdo a la miel, arroz y distintos tipos de fideos.

La propuesta se complementa con sushi, gastronomía peruana, ceviches, carnes a la parrilla, ensaladas y postres. También cuenta con preparaciones realizadas durante el servicio, como ramen.

El restaurante funciona bajo modalidad de tenedor libre durante tres horas, por lo que los comensales pueden recorrer las distintas estaciones y repetir las preparaciones que prefieran. Actualmente atiende de lunes a sábado entre las 13:00 y las 23:00 horas, mientras que los domingos funciona hasta las 21:00.

Qué hacer en Santiago: comida china junto a platos peruanos y sushi

China Imperial

Dirección: Avenida Concha y Toro 2984, Puente Alto.

China Imperial es otra alternativa para quienes quieren incorporar comida china dentro de una visita a un tenedor libre. El restaurante tiene una propuesta que combina gastronomía china y peruana, además de sushi, ceviches, mariscos, carnes a la parrilla, ensaladas y platos calientes.

La ventaja para los fanáticos de la comida china es que pueden concentrarse en esas preparaciones y, si quieren cambiar de sabores, complementar la comida con otras estaciones del buffet.

El local también incorpora pizzas dentro de su propuesta, por lo que se trata de una alternativa especialmente amplia para grupos en los que no todos buscan el mismo tipo de gastronomía.

Tres alternativas para comer comida china sin límite

La oferta de tenedores libres permite acercarse a la gastronomía china desde propuestas diferentes.

Foodlays es el restaurante que tiene la relación más directa con esta cocina, con una gran cantidad de preparaciones provenientes de distintas regiones de China. Buffet Imperial combina una extensa estación china con sushi, parrilla y gastronomía peruana. China Imperial, en tanto, suma comida china a un buffet de inspiración asiática y peruana.

Por eso, quienes buscan comida china pueden elegir entre una experiencia más especializada o un buffet donde esta gastronomía convive con otras alternativas.

Antes de visitar cualquiera de estos restaurantes, conviene consultar el precio y las condiciones vigentes del tenedor libre, ya que pueden cambiar según el día o la modalidad del servicio.