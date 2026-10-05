Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para una primera experiencia con buffet

Probar un tenedor libre por primera vez puede ser una experiencia distinta a la de comer en un restaurante tradicional. En lugar de escoger un solo plato, la idea es recorrer las diferentes estaciones, probar pequeñas porciones y decidir después cuáles son las preparaciones favoritas.

Si buscas qué hacer en Santiago y todavía no has probado un buffet, existen alternativas con propuestas diferentes y suficientes opciones para familiarizarse con este formato. Desde comida china y sushi hasta parrilla, pastas, ceviches y postres, estos tres restaurantes permiten experimentar sin tener que escoger un único tipo de comida.

Qué hacer en Santiago: una primera aproximación con comida de distintas cocinas

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays puede ser una alternativa para quienes nunca han probado un tenedor libre y quieren comenzar con una propuesta amplia. El restaurante reúne preparaciones de gastronomía peruana, china y chilena, además de sushi, carnes, mariscos, pastas, ensaladas y postres.

La variedad permite recorrer el buffet sin tener que decidir de antemano qué tipo de comida se quiere probar. Una primera visita puede comenzar con pequeñas porciones de distintas estaciones para después repetir las preparaciones que más gustaron.

También es una alternativa práctica para ir acompañado. Si una persona prefiere sushi y otra quiere probar comida peruana o platos calientes, ambas pueden recorrer el mismo buffet y armar su propia comida.

Qué hacer en Santiago: un buffet para descubrir comida china, peruana y sushi

Buffet Imperial

Dirección: Avenida Departamental 4400, Macul.

Otra alternativa para una primera experiencia con buffet es Buffet Imperial. Su propuesta permite conocer diferentes tipos de preparaciones durante una misma visita, con una fuerte presencia de comida china, además de gastronomía peruana, sushi, parrilla, ceviches, ensaladas y postres.

Para alguien que nunca ha ido a un tenedor libre, una de sus ventajas es que permite comenzar por preparaciones conocidas y después aventurarse con otras. Entre las opciones aparecen wantanes, arrollados primavera, carnes, arroz y fideos, mientras que otras estaciones incorporan sushi, ceviches y carnes a la parrilla.

También cuenta con preparaciones realizadas durante el servicio, como ramen. Esto agrega otra experiencia al recorrido y permite probar diferentes tipos de platos sin tener que pedirlos individualmente.

Qué hacer en Santiago: sushi, ramen y parrilla en un mismo buffet

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú.

Ruta de la Seda puede ser otra alternativa para quienes quieren conocer el formato de buffet y, al mismo tiempo, probar diferentes preparaciones. Su propuesta reúne sushi, ramen, ceviches, mariscos, parrilla, comida china, gastronomía peruana, pastas y otras alternativas.

El formato permite hacer una primera vuelta para conocer las distintas estaciones y después regresar por las preparaciones favoritas. Para alguien que nunca ha probado un tenedor libre, esta posibilidad de experimentar con distintos sabores puede ser parte importante de la experiencia.

Entre sus atractivos también está la estación de ramen preparada durante el servicio. A eso se suman las opciones de sushi, carnes, productos del mar y postres.

Cómo aprovechar un tenedor libre por primera vez

La primera recomendación es no llenar el plato inmediatamente. Lo ideal es recorrer primero las estaciones para conocer qué ofrece el restaurante y después escoger pequeñas porciones de distintas preparaciones.

También conviene dejar espacio para volver por los platos que más gustaron. Esa es precisamente una de las diferencias respecto de un restaurante tradicional: no es necesario acertar con el plato perfecto desde el comienzo.

Foodlays, Buffet Imperial y Ruta de la Seda ofrecen propuestas diferentes, pero los tres permiten experimentar con varias cocinas durante una misma visita. Por eso pueden ser una alternativa para quienes todavía no conocen el formato y quieren descubrir si el buffet es para ellos.

Antes de asistir, eso sí, es recomendable revisar el horario y las condiciones vigentes del servicio, ya que algunas preparaciones pueden variar según el día.