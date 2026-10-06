Carmona advierte “intervención de Estados Unidos” en elecciones latinoamericanas

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a las elecciones presidenciales de Brasil y advirtió sobre la existencia de una “intervención de Estados Unidos” en comicios latinoamericanos.



En conversación con “Tolerancia Cero”, de CNN Chile, Carmona argumentó que “siempre las batallas electorales tienen más de un factor. Y, por tanto, uno puede elegir una explicación y eso no cierra que hayan más factores que estén influyendo”.



Señaló que “hay un déficit de vínculo de las propuestas, pero también de las orgánicas respecto a las mayorías que constituyen las comunidades de sociedad y ese espacio ha quedado vacío”.



“Cuando queda vacío, queda de libre interpretación y, por tanto, hay muchos efectos que lo influyen y también lo usan las otras propuestas. En este caso de derecha o de alternativas distintas que pueden ser calificadas de populistas”, añadió.



Añadió que “hoy por hoy, en todos los países que estamos analizando, hace falta una coalición que sea más allá de la fuerza de la izquierda. La izquierda tiene que tener su aporte, pero también el centro y también la centro izquierda. Y eso es lo que hemos postulado”.



Asimismo, Carmona planteó que “hay una intervención abierta, evidente, de Estados Unidos a partir de la presidencia de Donald Trump” en las elecciones de la región. Afirmó que “hay denuncias en más de un lugar de cómo ha intervenido, incluso con los mecanismos nuevos que tiene la comunicación, en los procesos electorales, estimulando una mirada y desacreditando la otra, pero hay juegos muy subliminales, muy precisos”.



“Es el resultado de Brasil y el resultado de Brasil respecto a América Latina, recientemente reivindicada como ‘patio trasero’ por vocerías de Estados Unidos, y con un tratamiento especial por influir en los resultados electorales”, agregó.